Prezes PiS: PO to jest po prostu dawna komuna

W miejscowości Wola Rzędzińska w Małopolsce odbył się w niedzielę piknik rodzinny zorganizowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Podczas wydarzenia głos zabrał Jarosław Kaczyński.

PO jak PZPR

W swoim wystąpieniu prezes PiS krytykował Platformę Obywatelską oraz jej lidera Donalda Tuska. Stwierdził m.in., że PO "to jest po prostu dawna komuna".

– Pułkownik Mazguła, byli sekretarze KC, różni Cimoszewicze […] Miller […] wiedzcie to: SLD już jest nieboszczykiem, lewica, ta zorganizowana, jest taka tam sobie, ledwie dycha, a prawdziwa komuna dzisiaj to jest PO […] tamci byli Moskwa, ci Berlin, ale na jedno wychodzi – stwierdził wicepremier.

Dalej Kaczyński wskazywał na zrealizowane przez jego partie obietnice wyborcze oraz porównał ten fakt do polityki PO-PSL mówiąc, że "oni nie mieli pieniędzy na nic, a my mamy na wielką politykę społeczną".

– I to naprawdę setki miliardów złotych i na ratowanie gospodarki, jak przyszedł COVID i ta inflacja, na to, żeby np. dopłacać do węgla, dopłacać do elektryczności, żeby obniżać podatki na żywność. Po to, żeby ta inflacja nie była tak bolesna, żeby przeprowadzać wielkie operacje w stosunku do emerytów – stwierdził.

"Grupa chłopaków u władzy"

Prezes PiS przekonywał, że na te wszystkie wydatki (oraz na wielkie inwestycje w zbrojenia) są środki w budżecie, "bo potrafimy, bo umiemy". Sam rząd Zjednoczonej Prawicy określił jako władzę ludzi, "którzy oczywiście nie są idealni, mają różnego rodzaju wady, jak wszyscy, którzy też popełniają błędy, ale mają dobrą wolę, są polskimi patriotami i nie są chłopcami w krótkich majteczkach".

– Piłka, winko, cygarka, to jest cel rządzenia? Nie, to jest właśnie sytuacja, jak grupa chłopaków się dorwała do władzy, a władza jest dla ludzi dojrzałych, jedni dojrzewają wcześniej, inni później, to różnie bywa, ale ci, co rządzą, muszą być dojrzali – dodał Kaczyński.

