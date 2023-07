Polonez w sercu Wilna

Do ZSRS wpuszczono go pod pozorem badań nad literaturą Kraju Rad. Miał już za sobą przekroczenie „opozycyjnego rubikonu”. Podpisał apel przeciw prosowieckim zmianom w konstytucji PRL. Na szczęście dla Drawicza maszyneria sowieckiej administracji działała na tyle wolno, że na granicy uznano zaproszenie ze związku pisarzy ZSRS i krytyk literacki wjechał do krainy sierpa i młota. Drawicz objechał wtedy republiki bałtyckie – krainy dla Polaków epoki Gierka egzotyczne i niemal niedostępne.