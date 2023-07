Senator PiS: Czas ma znaczenie przy wprowadzaniu 800+

DoRzeczy.pl: Marszałek Senatu Tomasz Grodzki stwierdził, że ustawa dotycząca programu „800+” nie jest pilną sprawą i można zająć się nią na kolejnym posiedzeniu Izby. Jak to się ma do słów Donalda Tuska, który domagał się od rządu waloryzacji programu 500+ już od lipca?

Jerzy Czerwiński: Czas zawsze jest weryfikatorem poglądów i rzeczywistych postaw. Panowie, łącznie z panem Grodzkim, wracają do starej narracji, bo przecież oni zawsze byli przeciwko 500+. Natomiast wracając do słów pana Grodzkiego, to uważam, że nie ma racji.

Dlaczego?

Ponieważ ta ustawa ma skrócone vacatio legis, po to, żeby weszła jak najszybciej w życie, ponieważ ZUS będący tu głównym podmiotem, musi się odpowiednio przygotować na 1 stycznia. Czas ma tutaj znaczenie, dlatego jest sens w tym, żeby procedować szybciej ustawę, która zresztą nie jest skomplikowana. Nie ma w niej większych zagwozdek legislacyjnych. Komisja Polityki Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej już uznała, żeby przyjąć ustawę bez poprawek, dlatego słowa pana Grodzkiego po prostu nijak mają się do rzeczywistości.

A może to złośliwość marszałka?

Szczerze mówiąc nie wiem, o co mu chodzi. Być może jest to próba pokazania, że jest się ważnym. Senat tego terminu nie może przedłużać w nieskończoność. Jest na to 30 dni, a po tym czasie przyjmuje się, że projekt przechodzi bez poprawek.

Co jeśli senacka większość odrzuci projekt?

Myślę, że tak mocno sobie w kolano nie strzelą. Byłoby to podwójne zaprzeczenie własnym pooglądam, co oznaczałoby mocny spadek notowań. Miejmy nadzieję, że projekt przejdzie jak najszybciej, bo jak wspomniałem, wbrew pozorom, czas ma znaczenie.

Czytaj też:

Hołownia: Przecież cała Polska to tykająca bombaCzytaj też:

Rafalska: Donald Tusk to polityczny sęp, który żeruje na każdej sytuacji