Witek o PO: Oni kłamią każdego dnia

Marszałek Sejmu spotkała się w sobotę w Starych Kupiskach (woj. podlaskie) z mieszkańcami gminy Łomża.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zareagowała na działania i wypowiedzi członków Platformy Obywatelskiej. Chodziło przede wszystkim o kwestie bezpieczeństwa państwa.

Marszałek Witek: Oni kłamią każdego dnia

– Chciałabym tutaj bardzo mocno podkreślić rolę, jaką w bezpieczeństwie odegrał nasz lider, premier Jarosław Kaczyński. To naprawdę wyjątkowa postać na polskiej scenie politycznej. On już od dawna mówił, że ze wschodu zbliża się niebezpieczeństwo i, że trzeba zadbać o wzmocnienie polskiej armii, polskich sił zbrojnych, ale wtedy nikt tego nie chciał słuchać – stwierdziła Elżbieta Witek.

– Okazało się, że zapora stoi, znakomicie spełnia swoje zadanie i pomaga funkcjonariuszom. Co potem powiedział Donald Tusk na innym spotkaniu? Że on wcale nie mówił, że zapora nie powstanie. Oni kłamią każdego dnia i sprawdza się to, co powiedział kiedyś jeden z prominentnych polityków PO pan Belka, że kłamstwo nie ma krótkich nóg, a ma szybkie nogi. Czyli jedno kłamstwo i za chwilę go trzeba przykryć następnym, żeby ludzie nie zdołali tego poprzedniego zweryfikować – powiedziała marszałek Sejmu.

Nowy sondaż. Na kogo zagłosują Polacy?

Z najnowszego sondażu Research Partner wynika, że do Sejmu dostałyby się Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Konfederacja, Trzecia Droga oraz Lewica. Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, wygrałaby je Zjednoczona Prawica z poparciem 34,7 proc. Na drugim miejscu uplasowała się KO, którą popiera 27,9 proc. ankietowanych. Na podium znalazła się jeszcze Konfederacja, która może liczyć na 10,9 proc.

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Trzecia Droga – 9,3 proc. oraz Lewica – 8,8 proc.

