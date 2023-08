Grabiec: Nikt nie rozważa podniesienia wieku emerytalnego

Prawo i Sprawiedliwość ujawniło w sobotę drugie pytanie referendalne. – Tusk i Platforma mówią wiele o kobietach, a kazali im pracować prawie do śmierci. Tak samo mężczyznom. (...) Kłamali więc w tej sprawie – mówiła była premier, a obecnie europoseł PiS Beata Szydło.

– Kolejne pytanie referendalne: Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? – poinformowała polityk Zjednoczonej Prawicy. – Dla nas głos zwykłych Polaków był i będzie zawsze najważniejszy – stwierdziła eurodeputowana.

Przypomnijmy, że w piątek prezes partii rządzącej, wicepremier Jarosław Kaczyński ujawnił treść pierwszego pytania referendalnego, które brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?".

Przez najbliższe dni (13 i 14 sierpnia) PiS będzie publikować spoty z kolejnymi pytaniami referendalnymi.

Grabiec komentuje

Propozycję PiS skomentował na portalu X (dawniej Twitter) rzecznik PO Jan Grabiec. "Żadna poważna siła polityczna w Polsce nie rozważa podniesienia wieku emerytalnego. Tylko PiS stale wraca do tego tematu - czyżby sami chcieli podnieść wiek emerytalny?" – sugeruje Grabiec.

Odpowiedział mu Jan Mosiński z PiS. "Podobne gadanie, zapewniania padały z waszej strony w 2011 i 2012 r. Co zrobiliście kłamczuchy? Podnieśliście wiek emerytalny: dla mężczyzn o 2 lata, a kobietom o 7 lat w tym pracującym w rolnictwie o 12 lat" – wytknął rzecznikowi Platformy parlamentarzysta partii rządzącej.

Inny poseł PiS, Wojciech Zubowski, napisał: "Wszystko się zgadza. Poważna nie, ale z tą platformą to wiadomo jak jest. Co innego mówią, co innego robią".

Radosław Fogiel ocenia, że jest to "strasznie żenujący spin ze strony ugrupowania, które właśnie to zrobiło, wbrew woli Polaków i w kontrze do własnych słów". "Ale w końcu ktoś to powiedział głośno – #PlatformaKłamstwa to nie jest poważna partia" – podsumował były rzecznik PiS.

Czytaj też:

Sawicki: PiS "namierzyło" już polityków KonfederacjiCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz: Kwestia wieku emerytalnego została rozstrzygnięta w 2015 r.