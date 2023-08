Kosiniak-Kamysz: Kwestia wieku emerytalnego została rozstrzygnięta w 2015 r.

Prawo i Sprawiedliwość ujawniło w sobotę drugie pytanie referendalne. – Tusk i Platforma mówią wiele o kobietach, a kazali im pracować prawie do śmierci. Tak samo mężczyznom. (...) Kłamali więc w tej sprawie – mówiła była premier, a obecnie europoseł PiS Beata Szydło.

– Kolejne pytanie referendalne: Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn? – poinformowała polityk Zjednoczonej Prawicy. – Dla nas głos zwykłych Polaków był i będzie zawsze najważniejszy – stwierdziła eurodeputowana.

Przypomnijmy, że w piątek prezes partii rządzącej, wicepremier Jarosław Kaczyński ujawnił treść pierwszego pytania referendalnego, które brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw?".

Przez najbliższe dni (13 i 14 sierpnia) PiS będzie publikować spoty z kolejnymi pytaniami referendalnymi.

Kosiniak-Kamysz: Kwestia wieku emerytalnego została rozstrzygnięta

– Polacy oczekują konkretów, a nie tematów zastępczych. Bardzo poważną sprawą, którą chcemy dzisiaj poruszyć, jest dzietność, polityka rodzinna, prorodzinna, demografia, przyszłość Polski pod względem ludności, bezpieczeństwa – mówił w sobotę na konferencji prasowej w Krakowie prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Polska wymiera – to, niestety, smutne stwierdzenie, które wynika nie z naszych emocji, tylko analizy suchych faktów. W 2022 r. urodziło się ok. 300 tys. dzieci w Polsce. W tym samym czasie, w tym samym roku zmarło 450 tys. naszych rodaków. 150 tys. zgonów więcej niż urodzeń. To największy wynik od końca II wojny światowej. To rzecz przerażająca. Kwiecień w tym roku to był miesiąc o najniższej liczbie urodzeń od zakończenia II wojny światowej – tłumaczył szef PSL.

– Mamy serial, który jest serialem ośmieszającym ideę demokracji bezpośredniej – stwierdził lider ludowców i zaznaczył, że referendum zawsze powinno być świętem demokracji.

Zdaniem Władysława Kosiniaka-Kamysza, rządzący przedstawią kolejne pytania, na które odpowiedzi są już bardzo dawno znane. – Polacy jasno wypowiedzieli się nt. wieku emerytalnego. Wynik akceptujemy (...). To zostało rozstrzygnięte w 2015 r. – zauważył.

