Premier skierował pismo do prezydenta. "Przedkłada propozycję"

Donald Tusk we wtorek ogłosił, że kandydatem Polski na unijnego komisarza będzie Piotr Serafin, obecnie pełniący obowiązki stałego przedstawiciela RP w Brukseli. Z przekazanej przez premiera informacji wynika, że kandydatura ta została przyjęta przez rząd "jednogłośnie" i "entuzjastycznie". Serafin najprawdopodobniej będzie odpowiadał w Komisji Europejskiej za sprawy unijnego budżetu.

Według tzw. ustawy kompetencyjnej, do zatwierdzenia kandydata na unijnego komisarza rząd potrzebuje formalnej zgody głowy państwa.

Premier napisał do prezydenta

"Do Kancelarii Prezydenta w czwartek w godzinach popołudniowych wpłynęło pismo od premiera Donalda Tuska, w którym przedkłada prezydentowi propozycję Piotra Serafina na stanowisko członka Komisji Europejskiej" – ustaliła nieoficjalnie Interia. Wcześniej portal twierdził, że jeśli premier Tusk wystąpi z formalną, pisemną prośbą, to Andrzej Duda nie zamierza robić problemów, bowiem w Pałacu Prezydenckim postać Piotra Serafina nie budzi kontrowersji. – Teraz prezydent może oficjalnie pochylić się nad kandydaturą i podjąć decyzję. Wcześniej to był fakt medialny – powiedziała osoba z otoczenia prezydenta.

Jak przekazała Interia, Tusk, informując oficjalnie prezydenta o kandydaturze Serafina, powołał się na ustawę o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej z 8 października 2010 r. To ustawa, która w 2023 r. została znowelizowana przez rząd Zjednoczonej Prawicy na wniosek głowy państwa. Nowela nadała prezydentowi dodatkowe kompetencje i była kwestionowana przez polityków ówczesnej opozycji.

Jeżeli Piotr Serafin zostanie unijnym komisarzem, to na stanowisku stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej zastąpi go Agnieszka Bartol-Saurel – podał portal Money.pl.

