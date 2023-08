Sasin: Jaką mamy gwarancję, że Tusk nie zrobi drugi raz tego samego numeru?

Prezydent Andrzej Duda zdecydował, że wybory parlamentarne odbędą się 15 października 2023 r. Polacy wybiorą w nich 460 posłów i 100 senatorów na czteroletnią kadencję. Wszystkie ugrupowania polityczne przekonują, że będą to najważniejsze wybory od 1989 r.

PiS chce, aby razem z wyborami odbyło się referendum. Plany rządzących krytykuje opozycja. – Uroczyście przed wami unieważniam to referendum. To referendum jest nieważne w najgłębszym i najszerszym tego słowa znaczeniu. Ono nie jest wiążące prawnie – stwierdził Donald Tusk, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Sasin: Coś niedobrego dzieje się z umysłem Tuska

Szef MAP Jacek Sasin ocenił w Polsat News, że "można się tylko zaśmiać na to, co powiedział Donald Tusk". – Coś niedobrego chyba dzieje się z umysłem przewodniczącego PO, jeśli wydaje mu się, że ma moc sprawczą, by unieważnić referendum – dodał.

Według niego Tusk nie chce, żeby Polacy wypowiedzieli się w najważniejszych dla nich sprawach. Argumentował, że szef Platformy "już raz oszukał Polaków, już raz mówił, że nie będzie podniesienia wieku emerytalnego, a potem to zrobił".

– Jaką mamy gwarancję, że Tusk nie zrobi drugi raz tego samego numeru, czyli jeśli wygra wybory, nie będzie chciał ponownie podnieść wieku emerytalnego? – powiedział.

Sasin wyraził również obawy, że Platforma, jeśli odzyska władzę, będzie chciała rozebrać zaporę na granicy z Białorusią i otworzyć granice Polski na napływ uchodźców.

Cztery pytania referendalne

W referendum PiS chce zapytać Polaków o wiek emerytalny, migrantów, mur na granicy z Białorusią i wyprzedaż majątku państwowego. Treść pytań została zaprezentowana w ostatnich dniach przez premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, eurodeputowaną PiS i byłą premier Beatę Szydło oraz ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.

Pierwsze pytanie brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?".

Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?".

Trzecie: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Czwarte: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?".

Czytaj też:

Referendum razem z wyborami. Jest decyzja prezydenta