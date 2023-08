"Dyplomacja buduje, a nie niszczy". Papież zwrócił się do młodych Rosjan

Ojciec Święty podkreślił, że dyplomacja jest sztuką „ciągłego szukania sposobów na wzajemne zrozumienie, gdy dochodzi do konfliktów. Dyplomacja idzie naprzód, próbując zrozumieć, która droga jest lepsza od konfliktu. Prawdziwa dyplomacja nie boi się konfliktów, ale nie kładzie na nie nacisku. Podejmuje konflikty, i poprzez dialog i modlitwę stara się zrozumieć stanowisko drugiej strony, a także uniknąć błędów. Dyplomacja buduje, a nie niszczy".

Kościół w Rosji

Odpowiadając na pytanie o Kościół katolicki w Rosji, powiedział: „Przyszłość Kościoła w Rosji jest zawsze w jedności z innymi chrześcijanami, Chrystus jest jeden. To my dzielimy Chrystusa, ale On jest jeden”. Również tutaj papież powtórzył wezwanie do bycia „Kościołem otwartym i braterskim”.

Wychodząc od troski okazanej Elżbiecie przez Maryję, Papież wyraził pragnienie, aby Kościół był jak troskliwa matka, wskazując młodym ludziom drogę konkretnej miłości, uważnej na potrzeby każdej osoby i nikogo nie opuszczającej.

Pytany przez młodą małżonkę o to, jak szukać prawdy w odniesieniu do Boga i kwestii teologicznych w powołaniu do małżeństwa z małżonkiem należącym do innego wyznania, Franciszek zachęcił do okazywania wzajemnego szacunku dla swoich tradycji religijnych. – Nie próbuj niczego wymuszać, niech każdy podąża za swoją własną tradycją. Obie tradycje są piękne i chrześcijańskie. Proszę, nie ekskomunikujcie się nawzajem. Zacznijcie od małżeństwa, a potem w życiu zobaczycie. Znam takie małżeństwa: nie tylko między katolikami i prawosławnymi, ale także między chrześcijanami innych wyznań. I idą naprzód z dobrą wolą, ponieważ kochają Pana. Szczerość jest ważna, przede wszystkim wobec Pana – wskazał Ojciec Święty.

Podczas transmisji na żywo, która odbyła się w dominikańskiej bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Petersburgu, obecnych było wszystkich pięciu biskupów Konferencji Biskupów Katolickich Rosji oraz arcybiskup Giovanni d'Aniello, nuncjusz apostolski w Federacji Rosyjskiej i Uzbekistanie.

Rosyjskie Spotkanie Młodych

Rosyjskie Spotkanie Młodych, które rozpoczęło się 23 sierpnia i potrwa do 27 sierpnia, zostało pomyślane jako „nieustanna pielgrzymka”, która z Lizbony przechodzi przez Petersburg i dociera do każdej z małych wspólnot katolickich rozsianych po całym terytorium Federacji Rosyjskiej, tak aby nikt, na żadnej długości geograficznej, nie pozostał w tyle. Rosyjskie Spotkanie Młodych, pomyślane jako drugi etap niedawnych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, zgromadziło około 400 osób, w tym uczestników i organizatorów. W stolicy Portugalii obecna była również delegacja 18 Rosjan, na czele z biskupem Klemensem Pickelem z Saratowa. Opowiedzieli oni tym, którzy nie mogli wyjechać do Portugalii, czego doświadczyli w Lizbonie.

