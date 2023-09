Doradca prezydenta o Bąkiewiczu: Nigdy bym nie umieścił go na listach wyborczych

Były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz wystartuje w wyborach do Sejmu z ostatniego miejsca z listy PiS w okręgu w Radomiu.

– My, jako szefowie okręgów, przedstawiamy propozycje list. Później będą one omawiane i dokonają się pewne zmiany. Rzeczywiście, Suwerenna Polska zgłosiła pana Bąkiewicza na ostatnie miejsce na liście – poinformował w rozmowie z Polsat News poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski, który jest szefem okręgu radomskiego partii i otwiera listę wyborczą w Radomiu. – Jak to w koalicjach, żeby koalicja trwała, pewne rzeczy są realizowane wspólnie, więc mamy pana Bąkiewicza – dodał.

– Nie znałem wcześniej tego pana, poza doniesieniami prasowymi. Z doniesień prasowych to sobie pomyślałem: kto to jest? Opisy są różne. A jak rozmawialiśmy: kulturalny, sympatyczny człowiek – mówił o Robercie Bąkiewiczu Marek Suski.

Zapytany, czy nie jest problemem, że były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości ma wyrok z marca 2023 r. za "naruszenie nietykalności cielesnej" uczestnika manifestacji przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego, Suski odpowiedział, że "nie ma zakazu kandydowania osób, które miały w życiu jakieś problemy".

Wybory. Zybertowicz o Bąkiewiczu

W niedzielę na antenie TVN24 doradca prezydenta Andrzej Zybertowicz skomentował obecność Roberta Bąkiewicza na listach PiS.

– Nigdy bym nie umieścił go na listach wyborczych, ale wczoraj uczestniczyłem w audycji radiowej "Trójki" i wiceminister sprawiedliwości Michał Woś twierdził, jeśli dobrze zrozumiałem, że jest to kandydat Suwerennej Polski. Uzasadnił tę kandydaturę tak, że Bąkiewicz, jako organizator Marszu Niepodległości, przyczynił się do obecności impulsów patriotycznych w Warszawie. Dla ministra Wosia był to najwyraźniej argument dość istotny – mówił.

