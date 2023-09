Krupka: Program "Poznaj Polskę" nada impuls rozwojowy turystyce

DoRzeczy.pl: Ministerstwo Edukacji i Nauki potwierdziło, że program „Poznaj Polskę” zostanie rozszerzony. Będzie dotyczył wszyskich uczniów, którzy nie będą musieli stawać w konkursach o dofinansowanie wycieczki. Każdy uczeń ma otrzymać wsparcie z budżetu na wyjazd do wyznaczonego miejsca. Czy to wzmocni polską turystykę?

Anna Krupka: Oczywiście, że tak. Program stanowi szansę na propagowanie turystyki, jej promocję wśród dzieci i młodzieży. To wychowanie przez krajoznawstwo. Warto od najmłodszych lat rozbudzać zainteresowania turystyką, by w dorosłym życiu zaszczepić ideę chęci podróżowania. Polska jest piękna, ma wspaniałą historię, wiele atrakcji turystycznych, które warto odwiedzić.

To kolejne rządowe wsparcie dla polskiej turystyki, chociażby po bonie turystycznym, który był również przyznawany dla rodziców, którzy mają dzieci.

Tak. Wspieramy turystykę po trudnym czasie pandemii. To był trudny czas dla tej branży i w każdym miejscu na świecie pandemia wpłynęła na nią. Chcemy zainwestować w turystykę, promować ją wśród dzieci i młodzieży, aby nadać nowy impuls rozwojowy dla tej ważnej gałęzi gospodarki. Od wiosny przyszłego roku w ramach programu "Poznaj Polskę” Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje sfinansować jedno lub dwudniowe wycieczki dla każdej klasy.

W przyszłym roku aż 5 milionów dzieci może odwiedzić najważniejsze miejsca w Polsce. Pula środków przeznaczonych na ten program, według planów ministra, będzie dużo wyższa, niż do tej pory wydawano w ramach tego programu. Według zapowiedzi kwota ta sięgnie nawet miliarda złotych. Program mógłby zakładać dofinansowanie na poziomie 89, a nawet 100 proc.

Za nami wakacje. Jak branża turystyczna ocenia ten sezon? Z jakimi bolączkami musiała się zmierzać i co w najbliższych miesiącach i latach będzie najistotniejsze?

Odbudowujemy turystykę po okresie pandemii. Coraz więcej Polaków preferuje spędzać czas w Polsce, odwiedzać inne miejsca na terenie kraju. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie tego bonu, który byłby także dobrą informacją dla branży turystycznej. Program mógłby także przyczynić się do zwiększenia przychodów z działalności w sektorze turystycznym, a każda kwota wydana na działalność turystyczną wzmacnia sektor turystyki po pandemii. W przypadku wprowadzenia bonu szkolnego skorzystałyby zarówno biura podróży, przewoźnicy, obiekty noclegowe, gastronomiczne, muzea. Oczywiście program miałby również szansę pobudzić zwiększenie krajowego ruchu turystycznego, a także o to nam chodzi. Turyści, którzy podróżują w naszym kraju zostawiają w miejscach które odwiedzają pieniąze. To ważne dla gospodarki.

