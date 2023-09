Miejsca pokutne potępionych

Najciekawsze związane są z postaciami historycznych charakterników, awansowanych po śmierci do grona diabłów prześladujących pobożny lud chrześcijański. Żeby daleko nie szukać, zacznijmy od zamku w Pieskowej Skale, gdzie pokutują do dziś przedstawiciele jednego z najstarszych rozbójniczych rodów rycerskich. Jest ich trzech, ojciec, syn i wnuk. Pierwszy to Piotr Szafraniec Młodszy, podkomorzy krakowski, starosta sieradzki, żarnowiecki i spiski zajmujący się alchemią i mający, jak podejrzewano, konszachty z diabłem. Zmarł w 1441 r., a włości przejął jego syn, także Piotr, znany z licznych rozbojów i awantur. Ten napadł pod Seceminem na krakowskiego rajcę z rodu Wierzynków. Zajął gwałtem zamek w Malcu, skąd zajeżdżał księcia cieszyńskiego dopóty, dopóki ten nie zapłacił mu rzekomego zaległego żołdu.