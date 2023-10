Ego vs. arcydzieło

NA SŁUCH | Wydana 1 marca 1973 r. płyta „The Dark Side of The Moon” zespołu Pink Floyd rozeszła się do dziś w ponad 45-milionowym nakładzie.

Jest to obecnie trzeci najpopularniejszy album wszech czasów. Pół wieku później Roger Waters, główny autor tego wybitnego dzieła, postanowił go zreinterpretować. Głównym powodem spektakularnej porażki nowej wersji jest wybujałe ego Rogera Watersa. Jego reinterpretacja „Ciemnej strony” sprowadziła się do trzech zabiegów.