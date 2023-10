Podjęto decyzję ws. dalszych losów Trzeciej Drogi

Prawo i Sprawiedliwość, choć jest formalnym zwycięzcą niedzielnych wyborów parlamentarnych, najprawdopodobniej nie będzie w stanie utrzymać się u władzy. Partia nie zdobyła wystarczającej liczby mandatów, aby utworzyć samodzielny rząd. Również koalicja z Konfederacją nie daje takiej możliwości.

Władzę w związku z tym najprawdopodobniej przejmie koalicja złożona z KO, Lewicy oraz Trzeciej Drogi. To właśnie ta ostatnia formacja jest wskazywana jako największy zwycięzca wyborów. Początkowo część sondaży sugerowała, że koalicja PSL i Polski 2050 może w ogóle nie przekroczyć progu wyborczego, ostatecznie okazało się, że formacja zdobyła 14 proc. poparcia i jest kluczowa do sformowania rządu antyPiS.

Kosiniak-Kamysz: Trzecia Droga się sprawdziła

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że formuła Trzeciej Drogi zdała egzamin i obie partie mają zamiar kontynuować ten duet.

– Na pierwszym miejscu są dla nas sprawy, które chcemy załatwić dla przedsiębiorców, dla wspólnot lokalnych, dla samorządu, organizacji pozarządowych, dla ludzi pracy, dla dobrych gospodarzy. Przywrócić szacunek do edukacji, pracy, do współdziałania. Odbudować wspólnotę narodową, wspólnotę społeczną, przywrócić braterstwo. PSL będzie tego gwarantem. Szliśmy do wyborów z hasłem „dość kłótni, do przodu”. Te kłótni, które były przez ostatnie 8 lat, te spory, które podzieliły Polaków, muszą się zakończyć – mówił lider ludowców.

Polityk podkreślił, że Trzecia Droga "bierze dzisiaj odpowiedzialność za całą Polskę". – Ewidentnie wyborcy wskazali nie trzecią kadencję PiS, ale wskazali Trzecią Drogę. PSL i Polska 2050 będzie kontynuować swoją współpracę. To jest bardzo ważne dla nas, będziemy współdziałać, koordynować swoje działania. Trzecia Droga się sprawdziła – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz na briefingu prasowym.

Szef PSL podkreślił, że jest zdeterminowany, żeby nowy rząd opozycji powstał jak najszybciej. – Z taką też misją pójdziemy do prezydenta – zadeklarował.Kosiniak-Kamysz dodał, że będzie reprezentował PSL w tych rozmowach z głową państwa.

