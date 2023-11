Trzech wicepremierów w rządzie Tuska? "To powinno być wskazanie KO"

Trzy partie opozycyjne: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica, toczą rozmowy w sprawie składu przyszłego rządu. Jak ustaliła nieoficjalnie "Gazeta Wyborcza", na ten moment stanowiska wicepremierów mają objąć Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Gawkowski.

Jednak Grzegorz Schetyna precyzuje te doniesienia – możliwe, że w rządzie będzie aż trzech wicepremierów.

Trzeci wicepremier dla KO?

– Wszystko na to wskazuje, że będzie ich trzech wicepremierów, że będzie podkreślenie takiego koalicyjnego charakteru tego rządu. Takie są przesłuchy, że Władysław Kosiniak-Kamysz będzie wicepremierem i ministrem obrony. Mówi się o tym bardzo głośno w Warszawie i uważam, że to jest bardzo taka ciekawa formuła. Bardzo podkreślająca właśnie koalicyjność tego rządu – stwierdził Grzegorz Schetyna w RMF FM.

Polityk podkreślił, że nowy rząd musi być "oparty na zaufaniu", a liderzy powinni być zaangażowani w budowę tego "rządowo-parlamentarnego projektu". – Wszyscy musimy być w pierwszej linii, żeby podkreślić, że ten rząd tak naprawdę dzisiaj w tym parlamencie nie ma alternatywy – dodał.

Dopytywany czy jednym z wicepremierów będzie Krzysztof Gawkowski z lewicy, który jednocześnie pełniłby funkcję ministra cyfryzacji, Schetyna przyznał, że jest to bardzo realny scenariusz. – To też podkreśla właśnie, że wszyscy jesteśmy, że wszyscy są zaangażowani w ten sam sposób, że wszyscy pracują na 100 proc. i że wszystkim zależy na to, żeby ten rząd powołać – kontynuował.

– No to wtedy w moim przekonaniu, jeżeli mówić o trzecim wicepremierze no to powinno być wskazanie KO – dodał.

Prezydent zdecydował ws. "pierwszego kroku"

Prezydencki minister Marcin Mastalerek poinformował, że prezydent Duda zdecydował już komu w pierwszej kolejności powierzy misję sformowania rządu.

"Po przeprowadzeniu konsultacji i głębokim zastanowieniu, Prezydent Andrzej Duda podjął już decyzję ws. tzw. pierwszego kroku. Decyzja jest ostateczna więc ścigającym się na apele do Prezydenta polecam spokojne oglądanie wieczornego orędzia" – napisał prezydencki doradca na portalu X.

