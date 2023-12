Rosyjska kultura pod ostrzałem Kremla

18 grudnia znany pisarz rosyjski Borys Akunin został wpisany do rejestru „terrorystów i ekstremistów”. Oskarżono go o dwa przestępstwa – usprawiedliwianie terroryzmu oraz szerzenie fejków na temat armii rosyjskiej. Kilka dni wcześniej w internecie autor serii powieści o detektywie Fandorinie przyznał, że wspiera Ukrainę. Przy czym przyznał w rozmowie ze znanym prankerami, którzy zadzwonili do niego i przedstawili się jako prezydent Zełenski oraz były ukraiński wiceminister kultury i polityki informacyjnej Ołeksandr Tkaczenko.