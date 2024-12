Rutte ostrzega Trumpa. "Poważne zagrożenie"

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ostrzegł prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa przed "poważnym zagrożeniem" ze strony Chin, Iranu i Korei Północnej, jeśli Ukraina zostanie zmuszona do podpisania porozumienia pokojowego na warunkach korzystnych dla Rosji.

Mark Rutte stwierdził, że pogłębianie więzi między przeciwnikami USA, naraża Amerykę na ryzyko. Sekretarz generalny NATO wezwał również Trumpa do tego, aby USA pozostały członkiem Sojuszu i dalej wspierały Ukrainę. Rutte rozmawiał z prezydentem-elektem o ryzyku związanym z dostarczaniem przez Rosję technologii rakietowej do Korei Północnej i zasilaniem finansowym Iranu.

"Priorytet numer jeden"

"Iran otrzymuje pieniądze od Rosji w zamian za, na przykład, rakiety, ale także technologię dronów. A pieniądze te są wykorzystywane do wspierania Hezbollahu i Hamasu, ale także do kierowania konfliktem poza region" – powiedział sekretarz generalny NATO w rozmowie z "Financial Times". Rutte zauważył również, że chiński przywódca Xi Jinping "może pomyśleć o czymś innym w przyszłości, jeśli nie będzie dobrego porozumienia [dla Ukrainy]", sugerując możliwe użycie siły przez Pekin przeciwko Tajwanowi.

"Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której Kim Dzong Un, rosyjski przywódca oraz Xi Jinping i Iran przybijają sobie piątki, ponieważ przyjęliśmy porozumienie które nie jest dobre dla Ukrainy, ponieważ w dłuższej perspektywie będzie to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa nie tylko dla Europy, ale także dla USA" – stwierdził Mark Rutte.

Szef NATO wskazał także na potrzebę wzmocnienia ukraińskiej armii przed potencjalnymi rozmowami pokojowymi: "Najważniejszą rzeczą jest teraz upewnienie się, że kiedykolwiek Zełenski zdecyduje się na rozmowy pokojowe, będzie mógł to zrobić z pozycji siły. To dla mnie jest teraz priorytetem numer jeden".

Sekretarz generalny NATO Mark Rutte i prezydent-elekt USA Donald Trump spotkali się w piątek 22 listopada, aby omówić różne globalne kwestie bezpieczeństwa.

Oto cel ukraińskiej armii. "Do czasu inauguracji Trumpa"

Groźba Trumpa podziałała? Nowe informacje z BRICS