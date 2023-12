Co Ukraińcy myślą o Polakach? Sondaż nie pozostawia złudzeń

Spośród wszystkich sąsiadów Ukrainy, Polska jest najlepiej postrzegana przez ukraińskie społeczeństwo. Ponad połowa Ukraińców, którzy wzięli udział w badaniu socjologicznym Fundacji "Inicjatywy Demokratyczne”, wyraziła dla naszego kraju pozytywne odczucia.

"Liderem w poziomie pozytywnego nastawienia Ukraińców do krajów sąsiednich jest Polska. 66 proc. Ukraińców ma pozytywny stosunek do tego kraju, tylko 8 proc. jest nastawionych negatywnie, a 22 proc. obywateli ma nastawienie neutralne” – zauważają autorzy badania.

Co drugi Ukrainiec (51 proc.) uważa, że społeczeństwo Polski ma pozytywny stosunek do Ukrainy, natomiast 13 proc. respondentów uważa, że Polacy mają negatywny stosunek do Ukrainy.

Białoruś najgorszym sąsiadem

"Liderem wśród sąsiadów o najmniejszej sympatii (w badaniu nie uwzględniono Rosji) jest Białoruś. Obecnie 78 proc. Ukraińców ma do Białorusi negatywny stosunek, a większość z nich (58 proc.) jest jednoznacznie negatywna” – czytamy w sondażu.

Neutralny stosunek do tego kraju wykazuje 12 proc. Ukraińców (najniższy wskaźnik neutralności wśród wszystkich sąsiadów). Na koniec 2023 roku pozytywny stosunek do Białorusi miało niespełna 5 proc. badanych.

Jednocześnie zdecydowana większość Ukraińców uważa, że również ludność Białorusi ma negatywny stosunek do Ukrainy (61 proc., z czego 41 proc. jest zdecydowanie negatywnych). Tylko 7 proc. Ukraińców wierzy w pozytywne nastawienie Białorusinów do Ukrainy.

Pozytywne nastawienie panuje także w stosunku do Mołdawii (49,5 proc. wobec 8 proc. badanych wyrażających stosunek negatywny), jak i Rumunii (odpowiednio 47 proc. do 9 proc.). Neutralny stosunek do obu krajów ma 38 proc. Ukraińców.

Opinia publiczna na temat Słowacji jest równo podzielona pomiędzy tych, którzy mają neutralny stosunek do tego kraju, jak i tych, którzy mają pozytywne nastawienie (po 38,5 proc.).

Z kolei Węgry są jedynym sąsiadującym z Ukrainą państwem członkowskim UE, do którego względna większość obywateli (46 proc.) ma obecnie negatywny stosunek. Na drugim miejscu znajduje się postawa neutralna, którą podziela 27 proc. Postawę pozytywną wobec węgierskiego społeczeństwa ma 21 proc. badanych.

