Kukiz: Rozpoczęła się okupacja Polski przez Donalda Tuska

"Tak jak skończyła się pisowska okupacja Polski, tak skończą się okupacje przez PiS państwowych urzędów. Tylko reputacja okupantów zostanie z nimi na długo" – napisał w niedzielę premier Donald Tusk.

– Zapomniał dodać premier Tusk, że rozpoczęła się okupacja Donalda Tuska – powiedział w środę Paweł Kukiz na antenie Radia Wnet. – Idąc tym tokiem rozumowania, Polska jest krajem wiecznie okupowanym – wskazał.

– Ja się w pewnym sensie zgadzam, że Polska jest okupowana przez partie polityczne nawet nie od transformacji ustrojowej, tylko od 1945 r. Skończyła się okupacja PiS, a rozpoczęła się jeszcze bardziej siermiężna okupacja Platformy Obywatelskiej – powiedział lider Kukiz'15.

W kontekście słów Donalda Tuska o uśmiechniętej Polsce (takie sformułowanie często pojawia się w wypowiedziach polityków KO), Paweł Kukiz stwierdził, że Polska jest teraz "siermiężnie uśmiechnięta". – Na pewno znacznie sprawniejszym okupantem jest Donald Tusk – podkreślił polityk, porównując obecnego szefa rządu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. – Formy okupacji Donalda Tuska, to już nie ma zmiłuj. To już jest hardcore, on idzie po całości. Dla niego znoszenie ustawy uchwałą jest normą – stwierdził gorzko Kukiz.

Sondaż: KO goni PiS. Możliwa "mijanka"

W sondażu wykonanym przez Instytut Badań Pollster dla "Super Expessu" zapytano respondentów, na kogo oddaliby głos, gdyby wybory do Sejmu odbywały się w najbliższą niedzielę.

Na PiS chce zagłosować 32,78 proc., a na KO 31,69 proc. badanych Trzecia Droga uzyskała poparcie na poziomie 16,79 proc., a Konfederacja 7,89 proc. Dalej jest Lewica – 7,85 proc. Chęć oddania głosu na formację Polska Jest Jedna deklaruje 1,5 proc. respondentów, a na Bezpartyjnych Samorządowców 1,28 proc. Inną partię wskazało 0,22 proc. badanych.

Czytaj też:

Sensacyjny transfer? Nieoficjalnie: Przyłębska myśli o BrukseliCzytaj też:

Trzaskowski: Umordowany wracam do domu, a w radiu słyszę to