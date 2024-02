Brukselskie trzęsienie ziemi

Na pierwszy ogień I Mimo że do wyborów do europarlamentu jeszcze cztery miesiące, Jarosław Kaczyński niczym Zeus gromowładny przemodelował delegację PiS do tej instytucji.

Ryszard Legutko przestaje być szefem delegacji posłów PiS w PE. Jego następcą Kaczyński mianował Dominika Tarczyńskiego, który zabłysnął udziałem w burzliwych dyskusjach plenarnych w Brukseli, w których informował o brutalnym łamaniu prawa przez nowy rząd Donalda Tuska.