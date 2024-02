PO płaciła hejterowi. Poboży: Upadek standardów życia politycznego w PO

DoRzeczy.pl: Czy protesty rolników wymykają się rządowi spod kontroli? Mamy duży problem społeczny, mamy problem z drożnością dróg, z drożnością istotnej granicy, mamy prorosyjskie prowokacje i coraz ostrzejsze wypowiedzi polityków ukraińskich. Nie sprawia to dobrego wrażenia.

Błażej Poboży: Biorąc pod uwagę skalę protestów, ta sytuacja już dawno wymknęła się rządowi spod kontroli, lub nigdy rząd nad tymi relacjami kontroli w ogóle nie sprawował. To tylko pokazuje, że cała ta opowieść kampanijna dotycząca tego, jak przygotowana jest do przejęcia odpowiedzialności za państwo w różnych jego obszarach, jest nieprawdziwa.

Rozwiązanie problemów powinno odbyć się na linii Warszawa – Kijów, czy jednak niezbędna tu będzie Bruksela? PO ma zdolności do wpływu na Brukselę?

To dobre pytanie. Platforma Obywatelska ustami swojego lidera wielokrotnie podkreślała, jakie to dobre ma relacje w Brukseli, a także w Berlinie. To chyba tam są klucze do rozwiązywania problemów, jeśli chodzi o ten aspekt życia społecznego i gospodarczego. Jeżeli te deklaracje należałoby przyjąć jako prawdziwe, to jest to dobra okazja do zweryfikowania tych przedwyborczych zapowiedzi.

Wczoraj pojawiły się informacje, że użytkownik X Pablo Morales, który słynął z hejterskich wpisów, był analitykiem opłacanym przez Platformę Obywatelską. Czy partiom politycznym wypada korzystać z usług ludzi, którzy w ten sposób zachowują się w przestrzeni publicznej?

Oczywiście nie wypada. Jeśli ta informacja jest prawdziwa, to jest ona bulwersująca i szokująca i świadczy tylko o upadku standardów życia politycznego po stronie Platformy Obywatelskiej.

