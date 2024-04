Kosmicznie (i komicznie!) szybka zamiana miejsc

Rzecz jasna, rządowe przywileje są dużo bardziej pociągające, w tym znacznie intratniejsze, więc to o nie toczy się między politykami zażarty bój, a nie o przywileje, jakie daje zasiadanie w opozycji. Wszelako i te mają swoje dobre strony.

Otóż bowiem, zasiadając w opozycji, można na przykład bez ustanku młotkować rząd, a to przecież daje tyle frajdy! Można bez chwili wytchnienia pouczać rządzących polityków – co i jak należy robić, można nieustannie spieszyć z dobrymi radami dla nich i bez przerwy dowodzić, że samemu – gdyby się rządziło – zrobiłoby się i to, i jeszcze tamto, i oczywiście tamto – o, tamto także – dużo lepiej. Dużo, dużo lepiej.