Rusza rekrutacja na Campus Polska 2024. "Spotykają się wszystkie siły demokratyczne"

Campus tradycyjnie odbędzie się w Olsztynie na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w dzielnicy Kortowo. Termin wyznaczono na 23-29 sierpnia. Rekrutacja, która zaczęła się we wtorek potrwa do 12 maja. Organizatorzy planują zaproszenie na wydarzenie 1300 uczestników w wieku 18-35 lat.

Trzaskowski: Największa tego typu impreza w naszej części Europy

Włodarz Warszawy powiedział, że czwarta edycja jest w fazie przygotowawczej. Pochwalił się też poprzednimi imprezami.

– Campus Polska Przyszłości to wydarzenie bez precedensu, największa tego typu impreza w naszej części Europy. Festiwal społeczny, festiwal polityczny, na który przede wszystkim zapraszamy młodych ludzi. Z nimi rozmawiamy o przyszłości i dzięki temu jesteśmy w stanie zmieniać polską politykę. Bardzo się cieszę z tego, że jesteśmy konsekwentni, mówiliśmy o tym, że będziemy realizowali Campus co roku i tak dokładnie jest – powiedział prezydent Warszawy.

– W zeszłym roku Campus był w okolicznościach rzeczywiście ekstraordynaryjnych, dlatego że w samym środku kampanii wyborczej, ale udało nam się przede wszystkim zrobić to, co obiecywaliśmy, a mianowicie podtrzymać tradycję, zapewnić pełną niezależność i doprowadzić do tego, że Campus po raz kolejny stał się takim miejscem, gdzie wszystkie siły polityczne, demokratyczne się spotykają, są w stanie wymieniać ze sobą poglądy […]. Dokładnie tak samo będzie w czwartej edycji Campusu – dodał.

– Wszyscy widzieliśmy, że młodzi ludzie poszli tłumnie do wyborów 15 października i w pewnym sensie to oni plus kobiety, dziewczyny przeważyli jeśli chodzi o wynik tych wyborów. Natomiast w wyborach samorządowych niestety ta frekwencja była niższa i w związku z tym również niższa jeśli chodzi o młode pokolenie. To pokazuje, jak bardzo ważne jest to, żeby rozmawiać z młodymi ludźmi, żeby zapewnić im platformę do prezentowania swoich poglądów, dlatego że to ma bezpośredni wpływ na politykę – ocenił.

