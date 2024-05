Petent, Jego Cesarska Mość

Bezwstydnie kopiują głupoty z Ameryki. Ależ wstyd” – ten komentarz Elona Muska, właściciela marki Tesla oraz portalu X, tamże zamieszczony, dotyczył nowych standardów wprowadzonych w urzędzie miasta Warszawy przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Była to odpowiedź na wpis Iana Milesa Cheonga (konto @stillgray, ponad milion obserwujących), Malezyjczyka komentującego regularnie amerykańską i światową politykę. Cheong, a więc i Musk odnosili się nie tylko do kwestii zakazu umieszczania krzyży w przestrzeni urzędu, lecz także do reguł dotyczących „niedyskryminacji”, w tym zwracania się do osób o „odmiennej orientacji psychoseksualnej”.