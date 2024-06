Obajtek odpowiada Szczerbie: Właśnie pan przyznał, że robiliście cyrk

Michał Szczerba, który przewodniczył w Sejmie komisji śledczej ds. afery wizowej, uzyskał w niedzielnych wyborach europejskich mandat europosła. W rozmowie na antenie RMF FM wskazał, że mimo iż komisji nie udało się przesłuchać Daniela Obajtka, który nie stawiał się na jej wezwania, etap prac związany z przesłuchaniami zakończył się.

– W tej chwili komisja jest na etapie przygotowania wniosków końcowych — dodał zapowiadając, że ich elementem będą zawiadomienia do prokuratury, m.in. dotyczące programu Poland Business Harbour. – Jednym z pierwszych zawiadomień będzie to dotyczące (rogramu Poland.Business Harbour. Przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w ubiegły piątek potwierdziło wprost – rząd Morawieckiego, Kaczyńskiego, Raua i Kamińskiego nie panował nad tym programem – powiedział polityk PO. – Rząd PiS nie panował nad tym programem — stwierdził. Michał Szczerba zapowiedział, że wnioski takie trafią do prokuratury jeszcze w tym miesiącu. – Dokumenty, które otrzymaliśmy w ubiegłym tygodniu z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu, potwierdzają jedno – nikt nie liczył się z bezpieczeństwem, nikt tego programu nie koordynował, nikt nie stworzył żadnych ram prawnych dla niego, a osoby, które wjeżdżały, mogły stanowić zagrożenie terrorystyczne i kontrwywiadowcze – przekonywał.

Obajtek: Wstyd

Szczerba i Obajtek spotkają się w PE, bowiem były prezes Orlenu również zdobył mandat – z listy PiS. – Nie jest to spotkanie, na które jakoś szczególnie czekam. Mam wrażenie, że to będzie krótkie spotkanie, jeżeli ono nastąpi – stwierdził Michał Szczerba, zaznaczając, że będzie pierwszym, który złoży wniosek o uchylenie immunitetu europosła Danielowi Obajtkowi.

"Panie Michale Szczerba, właśnie Pan przyznał, że robił Pan i cała KO cyrk z pieniędzy podatników, tylko i wyłącznie na potrzeby polityczne i prowadzonej przez siebie kampanii, bo nic innego nie miał Pan do zaoferowania wyborcom. Wstyd" – odpowiedział Obajtek.

Czytaj też:

Donald Tusk: Mamy do czynienia z realnym zagrożeniemCzytaj też:

CBA zatrzymało trzech rektorów uczelni. W tle sprawa handlu dyplomami