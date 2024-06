Ukraina w UE. Padła data rozpoczęcia negocjacji

Negocjacje w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej rozpoczną się jutro, 25 czerwca. Poinformował o tym minister spraw zagranicznych Dmytro Kuleba na swoim koncie w serwisie społecznościowym X. Szef ukraińskiego MSZ wygłosił dzisiaj przemówienie przed Radą Spraw Zagranicznych UE.

"Podziękowałem 27 państwom członkowskim UE za przyjęcie ram negocjacyjnych Ukrainy i Mołdawii. Nasze negocjacje w sprawie przystąpienia do UE rozpoczną się jutro” – zapewnił szef MSZ.

W swoim przemówieniu Kuleba podkreślił znaczenie 14. pakietu sankcji UE przeciwko Rosji. Minister odnotował także najnowsze działania Unii Europejskiej dotyczące wykorzystania zamrożonych aktywów Federacji Rosyjskiej w interesie Ukrainy. Ponadto dyplomata wezwał sojuszników do przyspieszenia dostaw pomocy wojskowej, w szczególności sprzętu przeciwlotniczego, a także do rozszerzenia produkcji przemysłu obronnego.

– Możemy i musimy pokonać rosyjską agresję na ukraińskiej ziemi, aby zapewnić długoterminowy pokój i stabilność w całej Europie – zauważył Kuleba.

Droga Ukrainy do UE

Rada Unii Europejskiej oficjalnie zatwierdziła ramy negocjacyjne dotyczące przystąpienia Ukrainy i Mołdawii do UE. Rozpoczęcie negocjacji ogłosiła także prezydent Mołdawii Maya Sandu.

"Zostanie członkiem UE to nasza droga do pokoju, dobrobytu i lepszego życia dla wszystkich obywateli. Życzymy naszej delegacji sukcesów podczas oficjalnego rozpoczęcia negocjacji w Luksemburgu w tym tygodniu” – napisała Sandu na swoim koncie w serwisie X.

"Rada UE zatwierdziła ogólne stanowisko UE, w tym ramy negocjacyjne, dotyczące negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. To otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji we wtorek, 25 czerwca w Luksemburgu” – stwierdziła z kolei Rada UE w wydanym oświadczeniu.

Przypomnijmy, że Ukraina złożyła wniosek o członkostwo w UE 28 lutego 2022 r.

