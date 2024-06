Bohaterowie zniknęli z wystawy Muzeum IIWŚ. "Przeszkadzają uśmiechniętej Polsce", "hańba"

Nowa dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku usunęła z wystawy głównej ekspozycje dot. św. Maksymiliana Kolbego, bł. rodziny Ulmów i rtm. Witolda Pileckiego.

O sprawie poinformował prezes Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) dr Karol Nawrocki. – W miejscu, gdzie było wspomnienie bł. rodziny Ulmów, jest czarna dziura. Została czarna ściana zamiast pamięci o tych, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Z wystawy głównej nowa dyrekcja usunęła także rotmistrza Witolda Pileckiego oraz św. ojca Maksymiliana Kolbe – przekazał szef IPN. Jak dodał, nocą z 24 na 25 czerwca z wystawy głównej Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zostali usunięci polscy bohaterowie. – Polacy nie zapomną panu tego – zwrócił się do dyrektora muzeum prof. Rafała Wnuka dr Karol Nawrocki.

Kierownictwo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zapowiedziało, że zamierza "przywrócić spójność całej wystawie", w związku z czym podejmie "dalsze kroki w tym kierunku".

"Hańba i obrażanie Polaków"

Decyzja dyrekcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku wywołała w mediach społecznościowych oburzenie. "Polska historia wyrzucona z gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej. Z ekspozycji zniknęły informacje o rodzinie Ulmów, o Witoldzie Pileckim, o Maksymilianie Kolbe. Dla symboli polskiego bohaterstwa i ofiar niemieckich zbrodni w muzeum nie ma miejsca. To hańba i obrażanie Polaków. Co mają w głowach ludzie, którzy mszczą się na Ulmach? Komu służą?" – napisała na platformie X była premier Beata Szydło.

twitter

"Demolki kultury ciąg dalszy. Z wystawy Muzeum II Wojny Światowej nowe, bezprawnie zainstalowane, władze wyrzuciły Pileckiego, Ojca Kolbe i Rodzinę Umów, pewnie wstawią za chwilę Tuska i Merkel..." – skomentował były minister kultury Piotr Gliński.

twitter

"To absolutny skandal! Z głównej wystawy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zniknęli polscy bohaterowie: rotmistrz Witold Pilecki, święty Ojciec Maksymilian Kolbe, a miejsce po błogosławionej rodzinie Ulmów zajęła czarna ściana. (...) To bardzo ważne, aby na polu polityki historycznej w wymiarze europejskim podkreślać wkład Polaków i ich bohaterskie czyny podczas II wojny światowej. Nie ma naszej zgody na wymazywanie tego z kart historii. Skieruję w tej sprawie pismo do dyrekcji Muzeum II WŚ" – zapowiedział europoseł elekt PiS Piotr Müller.

twitter

"Rotmistrz Witold Pilecki, rodzina Ulmów czy ojciec Maksymilian Kolbe przeszkadzają uśmiechniętej Polsce..." – ocenił Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski.

twitter

"Dyktatura relatywizmu u władzy. Kiedy to się skończy?" – zapytał ks. Janusz Chyła.

twitter

"Ależ to antypolskie działania! Nie poznaję zupełnie moich kolegów, którzy usuwają bohaterów z wystawy! Nie potrafię tego wytłumaczyć" – stwierdził prof. Sławomir Cenckiewicz.

twitterCzytaj też:

"Wróblewska objawiła się jako realizatorka słów Sienkiewicza". Bernatowicz odpowiada na zarzuty