"Odwrócona hierarchia wartości", "humanizacja prawa". Ostra dyskusja w Sejmie

Pod koniec czerwca sejmowa Komisja Nadzwyczajna rozpatrzyła cztery projekty ustaw dotyczących aborcji i poparła projekt Nowej Lewicy dotyczący dekryminalizacji pomocy przy aborcji ze zmianami zaproponowanymi przez Lewicę.

Sejm. Projekt dekryminalizacji pomocy w przerywaniu ciąży

W czwartek poseł Lewicy Anna Maria Żukowska przedstawiła stanowisko komisji w sprawie rozpatrzenia projektów ustaw dot. prawa do przerywania ciąży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny. Żukowska zrelacjonowała prace komisji, przedstawiła założenia nowelizacji i powiedziała, że rozwiązanie zostało zaopiniowane pozytywnie.

Projekt zakłada, że kto za zgodą kobiety przerywa jej ciążę, poza przypadkami wskazanymi w ustawie, jeżeli od początku ciąży upłynęło więcej niż 12 tygodni, podlega karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat pięciu. Nie popełnia przestępstwa określonego w par. 3 lekarz, pielęgniarka lub położna, jeżeli przerwanie ciąży jest następstwem zastosowania procedury medycznej potrzebnej do uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety ciężarnej lub, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych wad płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Łepkowska-Gołaś: Obecne prawo jest drakońskie

W trakcie dyskusji reprezentująca Koalicję Obywatelską Alicja Łepkowska-Gołaś twierdziła, że w Polsce obowiązuje "drakońskie prawo" dotyczące przerywania ciąży. W jej opinii wiele kobiet znajduje się w dramatycznej sytuacji, ponieważ jest "zmuszana do podejmowania niebezpiecznych i nielegalnych działań, aby przerwać ciążę".

"Krok w kierunku humanizacji prawa"

Polityk przekonywała, że mąż, partner, rodzice czy koleżanka powinni mieć prawo "wesprzeć swoją najbliższą osobę w często tak trudnym momencie" i nie powinno być to karane. Podała przykłady m.in. pomocy w zakupie tabletek poronnych czy zawiezienie na "zabieg" za granicę. – Dlaczego chcemy karać za miłość, troskę i opiekę nad najbliższymi? Prawo powinno wspierać i gwarantować bezpieczeństwo swoim obywatelkom, a nie karać je i stygmatyzować. Dekryminalizacja aborcji to krok w kierunku humanizacji naszego prawa i dostosowania go do współczesnych standardów praw człowieka – podkreśliła.

Duda: Prawo do życia stanowi fundament porządku prawnego

Inną perspektywę przedstawili posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Głos zabrała m.in. poseł Elżbieta Duda, która zwróciła uwagę, że historia każdego człowieka rozpoczyna się od momentu zapłodnienia. Jak dodała, prawo do życia od poczęcia stanowi niezbywalne prawo człowieka, co jest jednym z fundamentów porządku prawnego.

"Zwolennicy aborcji mają odwróconą hierarchię wartości"

– Mam nieodparte wrażenie, że zwolennicy aborcji mają odwróconą hierarchię wartości. Mylicie prawo z bezprawiem, życie ze śmiercią, aborcję z leczeniem, ofiary z winnymi, wyrok z odpowiedzialnością. Spróbujcie chociaż raz popatrzeć na to inaczej. Gdzie jest miejsce na odpowiedzialność za swoje czyny? Etykę i godność kobiety – powiedziała, apelując do Sejmu, by "stanął po stronie konstytucji i wybrał życie".

