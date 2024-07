Na najbliższym posiedzeniu Sejmu wrócą projekty aborcyjne

Projekty mogą być procedowane podczas kolejnego posiedzenia Sejmu (11 i 12 lipca).

Jak informuje Ordo Iouris – projekty ustaw znacząco rozszerzają dostęp do aborcji, przede wszystkim legalizując aborcję "na życzenie" (bez dodatkowych wymagań) do określonego tygodnia ciąży. Dopuszczają one też aborcję z przyczyn eugenicznych.

Projekt KO nazywa aborcję "świadczeniem zdrowotnym"

W opinii Instytutu projekt Koalicji Obywatelskiej nazywa aborcję "świadczeniem zdrowotnym". Zakłada on wprowadzenie prawa do "aborcji na życzenie" do 12 tygodnia ciąży. Natomiast aborcja eugeniczna miałaby być dopuszczalna do 24 tygodnia ciąży, w przypadku braku możliwości wyleczenia dziecka. Projekt przewiduje też dostęp do "aborcji domowej" dla osób nieletnich, bez wiedzy i zgody rodziców. Projekt wyłącza również możliwość powoływania się lekarzy i innych pracowników medycznych na klauzulę sumienia.

Z kolei deklarowanym celem projektu Trzeciej Drogi jest "powrót" do stanu prawnego sprzed wyroku TK z 2020 r. "Projekt zawiera jednak także inne przepisy mające zwiększyć dostępność aborcji w Polsce, m.in. wprowadzając pojęcie zagrożenia dla zdrowia psychicznego matki. Jego autorzy domagają się wprowadzenie finansowego szantażu dla szpitali, które nie chcą przeprowadzać aborcji" – czytamy w analizie Instytutu.

Dwa projekty Lewicy

Trzeci projekt przedstawiła Lewica. Zakłada on możliwość przeprowadzania aborcji na życzenie do 12 tygodnia ciąży. Przywrócona miałaby zostać też aborcja eugeniczna, która byłaby możliwa (w przypadku poważnych wad) nawet w 9 miesiącu ciąży. Projekt zakłada również wprowadzenie przepisów uniemożliwiających powoływanie się na klauzulę sumienia przez lekarzy i przedstawicieli personelu medycznego.

Inny projekt Lewicy został już pozytywnie rozpatrzony przez Komisję Nadzwyczajną podczas poprzedniego posiedzenia.

