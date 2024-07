Bodnar nie odpuszcza. "Następuje coś w rodzaju uzurpacji kompetencji przez Radę Europy"

– Sąd przyznał, ale proszę zauważyć, to jest sąd I instancji, dzisiaj mija termin na złożenie zażalenia, zobaczymy, w jaki sposób do immunitetu posła Romanowskiego podejdzie sąd II instancji, myślę, że są bardzo poważne argumenty wskazujące na to, że tutaj immunitet najzwyczajniej w świecie nie obowiązuje – stwierdził Adam Bodnar w RMF FM.

Minister zapewnia, że prokuratura złoży takie zażalenie. – Mnie bardzo cieszą te głosy ekspertów i autorytetów prawniczych w ostatnich dniach m.in. prof. Andrzeja Zolla czy prof. Marka Safjana, którzy mówili, że w tej sytuacji immunitet nie przysługuje, że następuje coś w rodzaju takiej uzurpacji kompetencji przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, ponieważ ten czyn, o który jest podejrzewany pan Romanowski, nie ma żadnego związku z jego działalnością w Radzie Europy – kontynuował prokurator generalny.

– Mamy jeszcze postępowanie przed sądem II instancji, który sprawę wyjaśni, myślę, że tutaj prokuratura będzie miała mocne argumenty, myślę, że dzisiaj zostaną one przedstawione – dodał.

Sprawa Funduszu Sprawiedliwości

Dziennikarz RMF FM Tomasz Terlikowski pytał ministra, kto miał stać na czele "grupy przestępczej", w której zdaniem organów miał być Marcin Romanowski.

– Na razie śledztwo dot. Funduszu Sprawiedliwości jest rozwojowe. Zobaczymy do czego doprowadzi. Zarzut dotyczy udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W tej sprawie są jeszcze dwa wątki. Pierwszy to jest uznaniowe wydatkowanie środków ws. tzw. jedenastek, czyli przepisów rozporządzenia dotyczącego Funduszu Spraiwedliwości, które pozwalało na swobodne dysponowanie środkami. Pozostaje pytanie na ile to dysponowanie nie przekraczało pewnych dopuszczalnych przepisami granic – mówił. Drugi wątek dotyczy wsparcia i promocji w mediach Funduszu Sprawiedliwości.

Czytaj też:

Jaki o medialnych doniesieniach: Szyte grubymi nićmi, skończy się jak ze sprawą StaruchaCzytaj też:

Tajemnicze biuro z sekretarką? Gasiuk-Pihowicz może mieć problemyCzytaj też:

Chcieli, żeby Romanowski "wsypał" Ziobrę. Ujawniono plan "bodnarowców"