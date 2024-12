"Już dawno udowodnił, że wstydu nie ma". Obajtek reaguje na decyzję Bodnara

Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego Roberty Metsoli wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Daniela Obajtka, europosła Prawa i Sprawiedliwości.

"Dowody zebrane przez Prokuraturę Regionalną w Warszawie wskazują podejrzenie wykorzystania przez Daniela Obajtka środków Grupy Orlen do finansowania inwigilacji polityków opozycji demokratycznej" – stwierdził we wpisie na portalu X minister Adam Bodnar.

"Wyrażenie zgody na uchylenie immunitetu formalnego europosłowi Danielowi Obajtkowi pozwoli na przedstawienie mu zarzutu popełnienia przestępstwa i wykonanie czynności procesowych z jego udziałem. Jednocześnie wobec upublicznienia okoliczności będących przedmiotem wniosku, będzie pełniło także funkcję prewencyjną w zakresie budowania świadomości prawnej społeczeństwa, a także służyło realizacji zasady równości wobec prawa wszystkich obywateli" – czytamy w komunikacie Prokuratury Krajowej.

"Absurdalny polityczny wniosek"

Na reakcję Daniela Obajtka nie trzeba było długo czekać. Zdaniem europosła wniosek został złożony po to, aby znaleźć temat zastępczy m.in. dla dymisji ministra nauki Dariusza Wieczorka.

"Dymisja ministra Wieczorka w atmosferze grubego skandalu? Maraton podwyżek dla wszystkich? Setki milionów z KPO dla pani Kulczyk? Spadek zysków spółek Skarbu Państwa o 83%? Najniższa wycena ORLENU od lat? Zamach stanu w PKW? Nie można dopuścić, żeby przez święta o tym rozmawiali Polacy!" – napisał Obajtek.

"Bodnarowcy wykonają przecież bez wahania każdy rozkaz swojego kierownika. I na rozkaz przygotowali absurdalny polityczny wniosek. Przeczytajcie Państwo postawiony w nim zarzut: »niedopełnienie obowiązków (...) poprzez niedokonanie kontroli«. Napisałbym, że to wstyd sięgać po takie metody, ale Bodnar już dawno udowodnił, że wstydu nie ma" – skomentował.

"Szykany polityczne"

Adam Bodnar skierował również wnioski o uchylenie immunitetów posłów Krzysztofa Szczuckiego (PiS) oraz Jana Krzysztofa Ardanowskiego (Wolni Republikanie).

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zamierza postawić Szczuckiemu zarzut wykorzystania środków publicznych przeznaczonych na działalność Rządowego Centrum Legislacji do prowadzenia kampanii wyborczej.

"Wniosek Adama Bodnara w sprawie mojego immunitetu wpisuje się w szykany polityczne obecnej władzy wobec opozycji. Zarzut nie ma podstaw ani faktycznych ani prawnych. Wielokrotnie już to publicznie wyjaśniałem. Po dokładnej analizie wniosku podejmę decyzję co do dalszych działań prawnych. Zależy mi na tym, żeby ta sprawa została jak najszybciej wyjaśniona i zamknięta" – napisał poseł PiS.

