Oto najnowszy sondaż partyjny. Spora zmiana na podium

Najnowszy sondaż poparcia dla partii politycznych przynosi ciekawe zmiany na podium. Co prawda Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość pozostały na swoich miejscach, ale Trzecia Droga, która w ostatnich tygodniach zanotowała poważny spadek poparcia, tym razem znalazła się na trzecim miejscu. Znacznie zmalało poparcie dla Konfederacji, która po wyborach do Parlamentu Europejskiego w zdecydowanej większości sondaży była klasyfikowana na podium.

Wyniki najnowszego sondażu

Według badania United Surveys na Koalicję Obywatelską chce obecnie głosować 33 proc. respondentów. To wzrost o 1,8 pkt. proc. w porównaniu z ostatnim badaniem. Drugie Prawo i Sprawiedliwość zanotowało poparcie 28,3 proc. ankietowanych (wzrost o 1,1 pkt. proc.). Trzecia Droga może obecnie pochwalić się wynikiem 10,9 proc. (więcej o 1,9 pkt. proc.).

Na dalszych miejscach znalazły się Lewica i Konfederacja. Chęć głosowania na pierwszą partię z tej dwójki zadeklarowało 9,9 proc. badanych (wzrost o 2,2 pkt. proc.). Z kolei Konfederacja uzyskała wynik 9,6 proc. (spadek o 1,4 pkt. proc.).

1,9 proc. respondentów chce głosować na inne partie. Z kolei 6,4 proc. nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Deklarowana frekwencja wyniosła 55,4 proc.

Po przeliczeniu tych wyników na mandaty podział miejsc w Sejmie wyglądałby następująco: KO dostałaby 183 mandaty, PiS – 153, Trzecia Droga – 46, Lewica – 40, a Konfederacja – 38.

– Z pozycji lidera, czyli Platformy, ten wynik stanowi powód do zadowolenia. Ponad 4 proc. to taka względnie bezpieczna przewaga, która nie zniknie w jednym cyklu sondażowym. Do tego potrzeba kilku miesięcy albo jakiegoś znaczącego politycznie wydarzenia – powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską prof. Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 26-28 lipca 2024 r. metodą CAWI/CATI na grupie 1000 Polaków.

