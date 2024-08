Afera ws. sędziego Chmielewskiego. Będzie zawiadomienie do prokuratury

– W sprawie odwołania od zatrzymania Posła Romanowskiego, mamy do czynienia z możliwością popełnienia przestępstwa przez Pana sędziego Krzysztofa Chmielewskiego. Na tę okoliczność przygotowane jest zawiadomienie do prokuratury, które zostanie złożone. Warto też przybliżyć postać pana sędziego, który w aktywny sposób podaje wpisy Donalda Tuska, które nawołują do wyborów na określoną opcję polityczną. Mówi, że nienawidzi PiSu, pisze to wprost. Jest aktywny, jak to określa się w jego środowisku, w walce z Prawem i Sprawiedliwością, ze Zjednoczoną Prawicą – mówił Jacek Ozdoba podczas konferencji prasowej.

Polityk podczas konferencji prasowej przypomniał, że sędzia Chmielewski w przeszłości życzył Zbigniewowi Ziobrze odebrania immunitetu oraz skazania. Z kolei do posła Romanowskiego napisał, że powinien "zmienić leki". Ozdoba podkreślił, że Chmielewski nie powinien mieć związku z wymiarem sprawiedliwości, ponieważ jest zaangażowany politycznie.

O sprawie usłyszy Rada Europy

– To jest pogwałcenie konstytucji i pogwałcenie możliwych wszystkich etycznych zasad funkcjonowania w wymiarze sprawiedliwości. Nie może być tak, że sędzia, który w sposób oficjalny wyraża negatywny stosunek do partii politycznych, przejmuje sprawę, która jest związana z politykiem tej opcji politycznej – mówił.

Zbigniew Kuźmiuk podkreślił, że wszystkie te kwestie zostaną zawarte w opisie sytuacji skierowanej do przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Rady Europy. – Ta sprawa jest obserwowana w sposób szczególny. To majstrowanie, że tak to określę, przy tym składzie sędziowskim zostanie dokładnie opisane i przedstawione przewodniczącemu Zgromadzenia Ogólnego Rady Europy. Ta sprawa zostanie także opisana w dorocznym raporcie Komisji Europejskiej dotyczącym stanu praworządności w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce – mówił polityk.

