Sawicki: Tusk zaorał swój rząd

Donald Tusk ogłosił "powszechną spowiedź" ministrów swojego rządu, w ramach której mają oni wytłumaczyć się z dotychczasowych błędów. Szef rządu chce wręcz udać się do środowisk, które są rozgoryczone jego działaniami, aby ministrowie mogli przedstawić, dlaczego w obecnej polityce jest tyle niedociągnięć.

– Będę oczekiwał od pań i panów ministrów bardzo rzetelnych, uczciwych do bólu prawdziwych miniraportów, w których sprawach czujecie, że nie idzie najlepiej. Bardzo mi zależy na tym, żebyście wszyscy wzięli na swoje barki odpowiedzialność za spotkania i rozmowy trudne. Prawda bywa trudna – powiedział premier.

Marek Sawicki: Tusk strzelił sobie w stopę. Zrobił czarny PR

Zapowiedź Tuska spotkała się z zaskakującą reakcją posła Polskiego Stronnictwa Ludowego Marka Sawickiego. Parlamentarzysta w rozmowie z "Faktem" stwierdził, że premier "zaorał swój rząd".

– Jeśli on wysyła ministrów po to, żeby się wyspowiadali przed społeczeństwem za ostatnie dziewięć miesięcy, bo już ciąża się skończyła, to do spowiedzi idzie grzesznik. Ja myślałem, że on wyśle ministrów, żeby pochwalili się swoimi sukcesami – skomentował.

Sawicki przyznał, iż zastanawia się, czym członkowie rządu tak nagrzeszyli. On sam, jak podkreślił, nie ma zamiaru występować w roli spowiednika. – Spowiedź kończy się rozgrzeszeniem... – zauważył.

– Tusk strzelił sobie w stopę tą formą komunikacji. Zrobił czarny PR. Ja na Tuska miejscu był powiedział: "ze względu, że nie mam rzecznika i nie zamierzam go powoływać, teraz zobowiązuje ministrów, żeby zakomunikowali opinii publicznej, jakie mają sukcesy – dodał.

Wielka spowiedź ministrów? "Jak wszyscy, to wszyscy"

Przypomnijmy, że wcześniej na zapowiedzianą przez Tuska "wielką spowiedź" ostro zareagował minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski, również z PSL.

Wezwał on szefa rządu, aby on również zrobił rachunek sumienia. – Jak wszyscy, to wszyscy – podkreślił.

