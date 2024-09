Miastowi ustawiają wieś pod siebie

To na przykład kierowcy, zwolennicy ochrony prywatnej własności czy wolności słowa, ale to również rolnicy czy myśliwi. Wszystkie te grupy łączą pewne cechy – na przykład rozbudowany instynkt posiadania (w przypadku rolników – przywiązanie do ziemi) albo upodobanie wolności.

Część z tych grup jest atakowana pod pretekstem walki o klimat. Tu na pierwszy plan wysuwają się ataki na kierowców, ale także coraz bardziej na rolników. Ci ostatni stają się także przeszkodą w oczach aktywistów i polityków, którzy wymarzyli sobie, że uczynią na ziemi raj oraz przemienią miasta w wieś. Ale nie wieś prawdziwą, tylko tę z nierealistycznych sielanek.