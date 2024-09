Skarby z lasu

Jeździmy do lasu całymi rodzinami i traktujemy to jako formę relaksu i sposób spędzenia czasu razem. Najbardziej lubimy zbierać borowiki szlachetne, bo są zazwyczaj najbardziej okazałe i piękne, jak również smakują wyjątkowo i pasują do najbardziej wyrafinowanych dań, szczególnie mięsnych. Następny to podgrzybek brunatny – mniej szlachetny, ale za to bardziej intensywny kolor. No i oczywiście najbardziej ulubiona przez nas kurka, czyli pieprznik. Lubimy też rydze, koźlarze oraz przypominające w smaku kotlet schabowy kanie – uwaga, te są niebezpieczne, bo można je pomylić ze śmiertelnie trującym muchomorem sromotnikowym.