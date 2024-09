Zawiadomienie do CBA. Wipler: Desperacka próba odwrócenia uwagi

Poseł Konfederacji Przemysław Wipler nie wykazał, że posiada ponad 5 mln akcji Figene Capital S.A. Spółka zawiadomiła CBA o złożeniu fałszywego oświadczenia majątkowego i zatajeniu informacji. O sprawie poinformowało jako pierwsze Radio Zet.

Pod koniec czerwca Wipler zarejestrował się jako akcjonariusz na walnym zgromadzeniu Figene Capital S.A. Wcześniej polityk twierdził, że w listopadzie przekazał akcje spółki w ramach darowizny do fundacji rodzinnej. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrował Fundację Rodzinną Rodziny Wiplerów dopiero w lipcu.

Figene Capital S.A. realizuje projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE). Kilka dni temu Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót akcjami spółki na rynku NewConnect. W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowanych jest kilka zawiadomień ws. konfliktu inwestorów.

Podanie nieprawdy lub ukrycie informacji o posiadanym majątku przez posła jest traktowane jak składanie fałszywych zeznań. Grozi za to od pół roku do ośmiu lat więzienia.

Wipler pisze o "desperackiej próbie"

Przemysław Wipler do zarzutów odniósł się w środę we wpisie na portalu X. "Przede wszystkim doniesienie złożone przez mec. Kołkowskiego to humbug i desperacka próba odwrócenia uwagi organów ścigania od toczących się postępowań prokuratorskich dotyczących działalności osób, na rzecz których pan mecenas pracuje. Chodzi o bardzo poważne kwestie: usiłowanie wyprowadzania majątku ze spółki oraz działanie na szkodę spółki i jej akcjonariuszy. O tym, jak poważna jest to sprawa, niech świadczy reakcja giełdy i sądów. Giełda zawiesiła obrót akcjami spółki, a sądy dokonały kilku zabezpieczeń na wniosek potencjalnie poszkodowanych" – napisał.

"A co do samych deklaracji majątkowych składanych za 2023 rok: jest oczywiste, że wypełniłem je poprawnie, o czym świadczy bardzo prosta chronologia. 8 listopada 2023 r. dokonałem darowizny akcji Figene S.A. na rzecz fundacji rodzinnej w organizacji, której jestem prezesem zarządu. Zrobiłem to przed składaniem deklaracji majątkowej posła i w dniu jej składania (13.11.23) nie byłem już właścicielem akcji, dlatego nie uwzględniłem ich w mojej deklaracji majątkowej. Darowizny dokonałem w drodze umowy notarialnej. Aby przenieść własność akcji podmiot obdarowany musi mieć konto maklerskie. Jego założenie w przypadku fundacji rodzinnej w organizacji to długotrwały proces, który nie zakończył się przed końcem 2023. Nie zmienia to faktu, iż nie były to już w momencie składanie deklaracji moje akcje, a darowizna akcjonariuszy rzecz fundacji to czynność nieodwracalna i ostateczna" – tłumaczył poseł Konfederacji.

