Poseł Konfederacji pod lupą CBA. Złożył fałszywe oświadczenia majątkowe?

Poseł Konfederacji nie wykazał w oświadczeniach majątkowych posiadanych akcji giełdowej spółki – przekazało Radio Zet.

Doniesienie do CBA złożyła spółka Figene Capital. Chodzi o dwa oświadczenia majątkowe Przemysława Wiplera – z listopada 2023 r. i z kwietnia 2024 r.

Poseł Konfederacji ma kłopoty

Przemysław Wipler nie wykazał, że posiada ponad 5 mln akcji Figene Capital S.A. Spółka zawiadomiła CBA o złożeniu fałszywego oświadczenia majątkowego przez polityka i zatajeniu informacji. Jak wskazano w zawiadomieniu, pod koniec czerwca tego roku Wipler zarejestrował się jako akcjonariusz na walnym zgromadzeniu spółki. Wcześniej polityk twierdził, że w listopadzie ubiegłego roku przekazał akcje spółki w ramach darowizny do fundacji rodzinnej. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zarejestrował Fundację Rodzinną Rodziny Wiplerów dopiero w lipcu bieżącego roku. Zdaniem posła Konfederacji, złożone do CBA zawiadomienie to "element większego konfliktu wśród inwestorów".

Spółka Figene Capital realizuje projekty z obszaru odnawialnych źródeł energii (OZE). Kilka dni temu Giełda Papierów Wartościowych zawiesiła obrót akcjami spółki na rynku NewConnect. W Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zarejestrowanych jest kilka zawiadomień ws. konfliktu inwestorów Figene Capital.

Oświadczenia majątkowe posłów

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora, parlamentarzyści są zobowiązani do złożenia raz w roku oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie to dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Kontrolą prawdziwości tych oświadczeń zajmuje się CBA.

Podanie nieprawdy lub ukrycie informacji o posiadanym majątku jest traktowane jak składanie fałszywych zeznań. Grozi za to od pół roku do ośmiu lat więzienia.

