Kaczyński, Tusk, Hołownia. Politycy złożyli oświadczenia majątkowe

Według oświadczenia majątkowego, które pojawiło się na stronie internetowej Sejmu, prezes PiS Jarosław Kaczyński zgromadził 311 624,10 zł. Szef Prawa i Sprawiedliwości ma jedną trzecią udziału w prawach własności domu (wartość nieruchomości szacowana jest na 1,8 mln zł).

Ponadto jako wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego Kaczyński zgromadził w skali roku 216 344,54 zł, z emerytury – 96 795,24 zł, z diety parlamentarnej – 12 099,96 zł i z uposażeń – 37 729,92 zł. Polityk posiada kredyt w kasie SKOK im. Stefczyka – saldo pożyczki na 25 października 2023 r. wynosiło 53 003 zł.

Oświadczenia majątkowe. Tusk ujawnił majątek

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ma oszczędności opiewające na 112 tys. złotych i 285 tys. euro, czyli ok. 1,2 mln zł. Lider PO dysponuje także polisami na życie o łącznej wartości 440 tys. zł.

W ubiegłym roku Donald Tusk uzyskał 1 515,03 zł emerytury belgijskiej; 52 210,08 zł emerytury polskiej z ZUS oraz 65 tys. euro (ok. 282 tys. zł) z tytułu emerytury z Komisji Europejskiej. Polityk posiada też prawa autorskie o wartości 177 791 zł (polskie) i 1 145,53 zł (zagraniczne). Dodatkowo Tusk otrzymał 331 458,68 zł za pełnienie funkcji przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej oraz 175 zł z tytułu odsetek z oszczędności. Lider Platformy Obywatelskiej posiada zegarek Grand Seiko GMT z 2016 r. (jego wartość opiewa na ponad 10 tys. zł).

Pierwsze oświadczenie majątkowe Hołowni

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zgromadził na koncie 28,9 tys. zł; 21,5 tys. dolarów oraz 13 tys. euro. Lider Polski 2050 posiada dom o wartości ponad 2,8 mln zł oraz mieszkanie o wartości ponad 1,6 mln zł (w przypadku obu nieruchomości polityk jest właścicielem razem z małżonką), a także wiejskie siedlisko o wartości 554 tys. zł. Hołownia jest również w posiadaniu papierów wartościowych w Funduszu Inwestycyjnym, których wartość to 57 tys. zł.

Z tytułu prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej (funkcjonowała do 30 czerwca 2023 r.) Szymon Hołownia uzyskał w ubiegłym roku przychód w wysokości 515 tys. zł i dochód w wysokości 240 tys. zł. Co więcej, w 2022 r. jego dochód z umów na zlecenie wynosił 18 tys. zł, a przychód 14 tys. zł. Natomiast z praw autorskich były to kwoty odpowiednio 50 tys. zł i 25 tys. zł. Marszałek Sejmu posiada także ikonę o wartości ok. 20 tys. zł oraz obraz wyceniony na 12 tys. zł.

Hołownia razem z żoną mają kredyt hipoteczny na zakup domu w banku Santander (do spłaty pozostało jeszcze 1 mln 477 tys. zł) oraz kredyt na zakup mieszkania w banku mBank (do spłaty pozostało 567 tys. zł).

Polityk ma też poręczenie wekslowe do kwoty 54 tys. zł kredytu partii Polska 2050 w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej, które zostało wzięte w związku z kampanią wyborczą.

Czytaj też:

Wałęsa mówi o "hakach" na Hołownię. "Każdy święty ma swoje przekręty"Czytaj też:

Kontrowersyjna postać wraca do rządu? Czarnecki przyznaje: To sprytny manewr Tuska