Solorz i popcorn

Od dwóch tygodni już nie na Pudelku, ale w „Wyborczej”, Press i innych mediach śledzić można dramat rodziny Zygmunta Solorza, znanego jako Solorz-Żak (posługującego się niegdyś także nazwiskami Zygmunt Józef Krok i Piotr Podgórski). Właściciel Polsatu oskarża swoje dzieci (z różnych kolejnych związków) o to, że chcą go okraść. Wysyła listy do zarządów spółek, unieważniając potomkom prawo sukcesji.