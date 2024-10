Kwaśniewska: Harris wygra wybory w USA

Wybory prezydenckie w USA zbliżają się wielkimi krokami. – Bardzo dokładnie śledzę, co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych – powiedziała Jolanta Kwaśniewska. Była pierwsza dama uważa, że wyścig prezydencki w USA wygra kandydatla demokratów Kamala Harris. – Głęboko wierzę, że Kamala Harris, której światopogląd jest bliski mojemu, wygra te wybory. Skoro Demokraci zdecydowali się na to, by nominować ją na kandydatkę, musieli też robić badania i są przekonani, że czas na kobietę w roli prezydenta USA – stwierdziła Kwaśniewska.

Kwaśniewska, jako osoba, którą niegdyś rozważano jako potencjalną kandydatkę na prezydenta Polski, wypowiedziała się również na temat szans kobiety w naszym kraju na zdobycie najwyższego urzędu. Jej zdaniem kraj jest gotowy na prezydenta-kobietę. – To kwestia charyzmatycznej osobowości i pokazania, że poświęca się swoje życie dla Polski i dla Polaków. Myślę więc, że kobieta miałaby szansę wygrać wybory prezydenckie – podkreśliła w rozmowie z "Super Expressem".

Dodała, że choć często była postrzegana jako idealna kandydatka, nigdy nie wyrażała ambicji politycznych. – Nigdy nie byłam polityczką i nigdy nie wyrażałam chęci wzięcia udziału w wyborach. Fakt, że tak wielu Polaków widziałoby mnie na tym urzędzie oczywiście mógł troszeczkę połechtać moją próżność, ale to by było na tyle – wskazała żona Aleksandra Kwaśniewskiego.

Celebrytka zachwyca się Kwaśniewską. Uderza w obecną pierwszą damę

Podróżniczka i dziennikarka Martyna Wojciechowska była jedną z gwiazd tegorocznej gali "Wszechmocne", która odbyła się w czwartek 24 października. W rozmowie z Pudelkiem zachwycała się żoną byłego prezydenta – Jolantą Kwaśniewską, podkreślając, że "absolutnie" można ją określić mianem "kobiety wszechmocnej". Zapytana o Agatę Kornhauser-Dudę, nie odmówiła sobie natomiast uszczypliwego komentarza.

Podczas rozmowy, Wojciechowska przyznała, że chciałaby się określać mianem "kobiety wszechmocnej". Jak dodała, takim terminem można śmiało określić Jolantę Kwaśniewską.

– Jolanta Kwaśniewska jest w ogóle wspaniałą kobietą, w każdym wymiarze (...). To jest kobieta, która miała moc, miała dostęp do mediów i wykorzystała to w najpiękniejszy, najwspanialszy możliwy sposób. Rzeczywiście to jest kobieta, o której można powiedzieć, że jest wszechmocna, bo zmieniła świat, nie tylko, który był wokół niej – zmieniła całą Polskę – zachwycała się celebrytka.

