Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Niby nic, ale Nowy jednak jakiś świąteczny był. Wąs równo przyczesany, przedziałek na głowie, garnitur, kapcie wyczyszczone i wypolerowane. Patrzy na nas i z dumą mówi: polska kiełbasa jest najlepsza na świecie.

Machnęliśmy ręką, iż w zależności od tego, co jego Grażyna naszykuje mu „na drugie do roboty”, mówi tak samo o pasztetowej, smalcu, salcesonie czy innych dziwacznie wyglądających produktach, których nie dalibyśmy do jedzenia osobokotu, nawet gdybyśmy go nie wychowywali w diecie wegańskiej.