Fritz: Trzaskowski przejdzie do historii z dwoma wątkami w życiorysie

– Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, kandydat na prezydenta Polski, który przejdzie do historii właśnie z tymi dwoma wątkami w życiorysie, że walczy z krzyżami, czyli z najświętszym rdzeniem polskiej tożsamości, polskiej tradycji, no i tym głupawym swoim hasłem, że jak nie wymienimy jakichś tam pieców gazowych na pompy ciepła, to planeta spłonie. Coś tak głupiego to może tylko… to pozostawię bez komentarza – powiedział poseł Roman Fritz podczas konferencji Konfederacji Korony Polskiej, partii wchodzącej w skład Konfederacji.

– To hasło dzisiejszego święta, świętej Barbary (…) natchnęło mnie, żeby przedstawić państwu króciutko, tak w krzywym zupełnie zwierciadle, hasło: Rybnik-Warszawa wspólna sprawa – mówił poseł.

Fritz: Rybnik-Warszawa, wspólna sprawa

W trakcie konferencji Fritz zwrócił uwagę na dziwną sytuację, kiedy to na Urzędzie Miasta w Rybniku zawieszono nie biało-czerwone, ale niebiesko-żółte flagi.

– Chodzi o to, że prezydentem Rybnika jest Piotr Kuczera, który jest dobrym znajomym, wręcz kolegą pana Rafała Trzaskowskiego. Pan Rafał Trzaskowski ma żonę z Rybnika i dlatego się panowie często spotykają. Pan Rafał Trzaskowski przyjeżdża do Rybnika co jakiś czas – mówił dalej.

– I co w tym Rybniku kilka dni temu zobaczyliśmy na gmachu Urzędu Miasta? Otóż z powodu, podobno, tysięcznego dnia prowadzenia wojny na Ukrainie, Urząd Miasta w Rybniku został upstrzony czterema flagami Ukrainy. Innymi słowy, miasto Rybnik przeszło w tym czasie pod administrację ukraińską. Podejrzewam, mam nadzieję, że w Warszawie do tego nie dopuszczono, że Urząd Miasta Stołecznego Warszawy został w ten sposób udekorowany, że to właśnie Ukraina panuje nad stołecznym ratuszem – powiedział.

Polityk przekazał, że Rybnik nie jest jedynym miastem, w którym dochodzi do tego typu sytuacji. Podkreślił, że przecież nikomu nie przychodzi do głowy, by epatować polskie urzędy palestyńskimi flagami z powodu tego, co robi w Strefie Gazy Izrael.

W konferencji głos zabrali także m.in. rzecznik prasowa Konfederacji Korony Polskiej Marta Czech i Włodzimierz Skalik.

