Obajtek zwrócił się do TVN. "Wtedy będziecie się czuć bezpiecznie"

Premier Donald Tusk w środę zapowiedział, że stacje TVN i Polsat zostaną wpisane do wykazu firm strategicznych. Umieszczone na niej podmioty podlegają ochronie przed niebezpiecznym – z punktu widzenia interesów państwa – przejęciem. To reakcja Tuska na coraz głośniejsze doniesienia o przejęciu stacji z Wiertniczej przez węgierskiego inwestora.

O tym, że właściciel telewizji TVN, koncern Warner Bros. Discovery, ma poważne problemy finansowe media donosiły od dłuższego czasu. Z tego powodu miała zapaść decyzja o sprzedaży stacji. W kwestii potencjalnego nabywcy TVN pojawiło się wiele spekulacji. Możliwości zakupu telewizji miało przyglądać się Prawo i Sprawiedliwość. Wskazywano, że mogłoby się to udać dzięki inwestorom z Węgier. Jak podkreślił niedawno, w podcaście Onetu "Stan Wyjątkowy", Andrzej Stankiewicz, "losy TVN-u są już przesądzone".

Stankiewicz przyznał, że w jednym ze swoich felietonów drwił, że na czele TVN stanie były prezes Orlenu Daniel Obajtek. – I chyba niestety jestem trochę bliższy prawdy – powiedział.

Obajtek: Szanowny TVN-ie, pracuj sobie spokojnie

Były premier Mateusz Morawiecki oraz europosłowie PiS Daniel Obajtek i Dominik Tarczyński wystąpili w piątek na debacie pt. "Młodzi dla Europy". Jedno z pytań dotyczyło sprzedaży telewizji TVN.

– Byłbym niepoważnym człowiekiem, gdybym mówił o biznesach głośno. Wydawało mi się, że ci ludzie w tej stacji, co po niektórzy, bo tam też pracują dobrzy ludzi, mają większe nerwy. Oni tak się telepią, że to tragedia. Oni z tego strachu nawet zadają pytania prokuratorowi krajowemu, uzurpatorowi, kiedy tego Obajtka już zamknie, a on mówi z tego strachu: "będzie zadowoleni". Tak wygląda wolność! – mówił Daniel Obajtek. – Gdyby to było w Niemczech albo we Francji, to nie byłoby po tym człowieku co zbierać, byłby odwołany od razu – kontynuował.

– Szanowny TVN-ie, pracuj sobie spokojnie. Komentuj to, co się dzieje naprawdę, nie realizuj swojej polityki zaczadzenia ludzi, nie kreuj swojej polityki, tylko komentuj. Nie twórzcie iluzji ludziom, tylko pokazujcie prawdę. I wtedy będziecie się czuć bezpiecznie – zwrócił się do pracowników TVN eurodeputowany PiS.

Czytaj też:

Nie tylko TVN i Polsat. Nowe, nieoficjalne informacjeCzytaj też:

Zwrot ws. sprzedaży TVN. Stację chcą kupić Niemcy