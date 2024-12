"TVN i Polsat będą pod ochroną". Tusk zablokuje sprzedaż stacji

Od dłuższego czasu media spekulują, że TVN zostanie sprzedana. Ma to związek z poważnymi problemami finansowymi właściciela stacji koncernu Warner Bros. Discovery. W kwestii potencjalnego nabywcy pojawiło się wiele spekulacji. Możliwości zakupu stacji miało przyglądać się Prawo i Sprawiedliwość. Wskazywano, że mogłoby się to udać dzięki inwestorom z Węgier.

Tusk zablokuje sprzedaż?

Jak się okazuje, rząd Donalda Tuska może chcieć zablokować sprzedaż TVN. Jak przekazała Agnieszka Rucińska z kancelarii premiera, szef rządu zadecydował, że Rada Ministrów wkrótce przyjmie rozporządzenie w sprawie "wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli”.

"TVN i Polsat zostaną wpisane na listę firm objętych ochroną" – napisała Rucińska na swoim koncie na platformie X.

Co oznacza taka decyzja w praktyce? Właściciele obu stacji nie będą mogli sprzedać ich bez zgody rządu. Znajdą się one bowiem w wykazie firm strategicznych. Umieszczone na niej podmioty podlegają ochronie przed niebezpiecznym – z punktu widzenia interesów państwa – przejęciem.

TVN na sprzedaż

Przypomnijmy, że pierwsze doniesienia o możliwości sprzedaży TVN obiegły media w sierpniu tego roku. Pisał o tym "Financial Times". Z ustaleń dziennika wynikało, że taka transakcja miałaby poprawić kondycję finansową grupy.

W 2022 roku doszło do połączenia Discovery i Warner Media. Spodziewano się, że fuzja obu dużych medialnych koncernów przyniesie spore korzyści dla właścicieli i akcjonariuszy. Tak się jednak nie stało. Choć Warner Bros. Discovery przynosi zyski, to jednak nie są one na takim poziomie, jaki zakładano. Z tego powodu koncern rozważa sprzedaż części aktywów.

Drugim powodem planowanych zmian jest zagrożenie ze strony platform streamingowych, takich jak Netflix czy Disney. W pierwszym kwartale tego roku segment telewizyjny koncernu zanotował spadek o 8 proc. do 5,12 mld dolarów.

Jak pisał brytyjski dziennik, wśród rozważanych opcji na polepszenie kondycji koncernu jest pozbycie się TVN. Nie wykluczano wówczas, że także inne kanały telewizyjne znajdujące się w portfolio koncernu zostaną sprzedane.

