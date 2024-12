Rząd przyjął projekty nowych przepisów migracyjnych

W środę premier Donald Tusk przedstawił pakiet rozwiązań dotyczący polityki migracyjnej. Jedną z kwestii ujętych w projekcie ustawy są przepisy azylowe. Polska chce czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

– Odzyskujemy kontrolę nad polskimi granicami i systemem wydawania wiz; przyjęliśmy dzisiaj pakiet ustaw, który zaproponujemy Sejmowi. Mam nadzieję, że większość w Sejmie – mimo początkowo wielu obiekcji ze strony zarówno PiS, jak i Lewicy – się znajdzie, po to, aby uchwalić przede wszystkim nowe prawo azylowe – powiedział Donald Tusk.

Premier wskazał, że służby białoruskie i rosyjskie, razem z organizacjami zajmującymi się nielegalnym przemytem ludzi przez granicę, wypowiedziały Polsce wojnę hybrydową. Nowe przepisy mają pozwolić zapanować nad sytuacją i wzmocnić bezpieczeństwo państwa. Tusk zaatakował przy okazji Prawo i Sprawiedliwość oraz prezydenta Andrzeja Dudę.

– Jak pamiętacie, kiedy pierwszy raz zgłosiłem tę gotowość do zaostrzenia prawa azylowego, te głosy ze strony PiS-owskiej opozycji, prezydenta nie były zachęcające. Ja byłem zresztą w szoku, jak usłyszałem te słowa tych, którzy sprowadzili setki tysięcy ludzi do Polski, dali się opanować także mafiom przerzucającym nielegalnych migrantów i później w Sejmie słyszałem, jak oni narzekali, marudzili, ze to prawo do azylu powinno być dalej stosowane, jak za ich czasów. Nie ma o tym mowy – powiedział Tusk.

Nowa polityka migracyjna

Rada Ministrów ma się zająć pakietem zmian przepisów związanych z polityką wizową i migracyjną. Chodzi o dwa projekty przygotowane w MSWiA i jeden przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Najdalej idące zmiany dotyczą przyznania ochrony międzynarodowej.

Przypomnijmy, że 15 października rząd przyjął nową strategię migracyjną Polski na lata 2025-2030. Decyzję w tej sprawie premier Donald Tusk określił jako trudną, ale oczekiwaną. Najwięcej uwagi – i jednocześnie krytyki – przykuła zapowiedź czasowego zawieszenia prawa do azylu.

Czytaj też:

Tusk: Wadliwe werdykty SN będą opatrzone przypisemCzytaj też:

Nie tylko TVN i Polsat. Tusk ujawnia kolejne firmy podlegających ochronie