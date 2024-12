Nawrocki: Zło inflacji i drożyzny dotyka dzisiaj wszystkich

Jak podał w piątek Główny Urząd Statystyczny (GUS), inflacja konsumencka wyniosła 4,7 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie 2024 r. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 0,5 proc. Wcześniej w szybkim szacunku danych GUS podał, że inflacja wyniosła 4,6 proc. w ujęciu rocznym w listopadzie br. (wobec 5 proc. r/r w w październiku).

Według GUS, w listopadzie ceny usług wzrosły o 7,2 proc. r/r (wobec 6,7 proc. r/r w październiku), a ceny towarów wzrosły o 3,8 proc. r/r (wobec 4,8 proc. r/r w październiku).

Nawrocki: Zło inflacji dotyka wszystkich

O problemie rosnącej inflacji mówił w środę w Sokółce kandydat na prezydenta Karol Nawrocki. Prezes IPN powiedział, że "zło inflacji i drożyzny dotyka dzisiaj wszystkich, przed świętami Bożego Narodzenia".

– I nawet jeżeli są tacy, którzy udają ze względów politycznych, że ta sprawa ich nie dotyka, to gwarantuję państwu, że gdy idą do sklepu spożywczego i patrzą na ceny soku pomarańczowego, na cenę masła, nawet na cenę wafelków, bo to największe wzrosty i na ceny jabłek, to nie wierzę, że nie przechodzi im przez głowę i państwu, że coś jest z naszymi finansami publicznymi nie tak, że jest pewien problem, którego wcześniej nie było – wskazał.

Nawrocki mówił dalej o "złu, które niszczy Polskę". Przywołał słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki, że "największym brakiem każdego apostoła jest strach".

– Jesteśmy tu po to, ja będę mówił o tym w wielu kontekstach, że nie możemy pozwolić, aby zło, które niszczy Rzeczpospolitą Polską, się rozzuchwalało. Aby mówiono nam, że jesteśmy kimś innym, niż jesteśmy w rzeczywistości. Aby odrywano nas od korzeni i naszej tradycji – powiedział.

Nawrocki zapowiedział także, że swój program wyborczy przedstawi w lutym, po tym, jak pozna opinie Polaków na temat tego, co jest dla nich najważniejsze.

