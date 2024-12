Premier zapowiada nowe przepisy. "Odzyskujemy kontrolę"

W środę o godz. 11:00 rozpoczęło się posiedzenie rządu, podczas którego ministrowie mają zająć się m.in. kwestiami dotyczącymi migracji.

"Odzyskujemy kontrolę nad polskimi granicami! Rząd przyjmie dziś nowe zasady dotyczące wiz i wniosków o azyl. Prawo azylowe nie będzie więcej wykorzystywane do nielegalnego przekraczania polskiej granicy" – zapewnił premier Donald Tusk. "Mam nadzieję, że PiS i Prezydent zmienią zdanie i nie będą blokować ustawy" – stwierdził.

Polityka wizowa i migracyjna

Rada Ministrów ma się zająć pakietem zmian przepisów związanych z polityką wizową i migracyjną. Chodzi o dwa projekty przygotowane w MSWiA i jeden przygotowany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Najdalej idące zmiany dotyczą przyznania ochrony międzynarodowej.

Przypomnijmy, że 15 października rząd przyjął nową strategię migracyjną Polski na lata 2025-2030. Decyzję w tej sprawie premier Donald Tusk określił jako trudną, ale oczekiwaną. Najwięcej uwagi – i jednocześnie krytyki – przykuła zapowiedź czasowego zawieszenia prawa do azylu.

Dokument pt. "Kompleksowa i odpowiedzialna strategia migracyjna Polski na lata 2025-2030" liczy ponad 30 stron i składa się z ośmiu rozdziałów. Obejmują one tematy, takie jak: kwestia dostępu do terytorium, prawa do azylu czy dostęp do rynku pracy.

Rządowa strategia ma przyczynić się do stworzenia przejrzystych i bezpiecznych zasad imigracji, która będzie kontrolowana przez instytucje państwowe. Mowa jest m.in. o uznaniu prawa państwa zagrożonego działaniami hybrydowymi do odmowy dostępu do swojego terytorium cudzoziemcowi, który wykorzystuje do tego celu złożenie wniosku o ochronę międzynarodową. Kluczowym organem dla kształtowania polityki migracyjnej ma być Międzyresortowy Zespół ds. Migracji. Rząd zapowiedział także modyfikację modelu funkcjonowania agencji pośredniczących w zatrudnieniu cudzoziemców.

