Z buziami przy rządzie

Wszystko o nim można powiedzieć, ale nie to, że jest bezstronny czy że fakty i prawo stawia ponad politykę, co to, to nie. Stop. Jego wygibasy prawne dostarczające dużo uciechy – kiedy np. Komisja Wenecka przestaje mu się nagle podobać, bo mówi ona, że żadnych neosędziów nie ma – przechodzą już do legendy prawników na „Napisze mi pan opinię?”. Stop.