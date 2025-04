Kolarski: To, co się dzieje dzisiaj, to jawna walka z prezydentem

W niedzielę w Łodzi odbyła się konwencja wyborcza Karola Nawrockiego. Niespodziewanie wziął w niej udział Andrzej Duda. Prezydent udzielił poparcia prezesowi IPN.

– Ja zagłosuję na Karola Nawrockiego (...) Jest to dla mnie niezwykle ważny moment. Zarówno dla mnie, jako dla prezydenta RP, jak i dla mnie, jako dla obywatela, waszego kolegi i przyjaciela. Moment jest niezwykle ważny dla Polski, a Polska, interes RP i nas, jej mieszkańców to najważniejsze, o co musi dbać prezydent RP. I dlatego dzisiaj tutaj jestem – powiedział.

Kolarski: Rząd walczy z prezydentem

Pytany o poparcie głowy państwa dla Nawrockiego sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski przyznał, że jest "zbudowany" tym, iż udało się zachować tę kwestię w tajemnicy.

– Jestem naprawdę zbudowany, że prowadząc rozmowy nt. udziału prezydenta w konwencji z szefem sztabu, posłem Szefernakerem, wszystko zostało tak ustalone, że do samego końca wiedziało o tym jedyne kilka osób i ten efekt zaskoczenia został osiągnięty – powiedział.

– Donald Tusk i jego rząd, jego ugrupowanie polityczne w ostatnich miesiącach, ostatnim roku, zrobiło bardzo dużo, żeby zachęcić prezydenta do udziału w konwencji PiS w Łodzi, na której wsparł Karola Nawrockiego. To, co się dzieje dzisiaj, to taka jawna walka z prezydentem Dudą, ale też z samym urzędem prezydenckim – dodał Kolarski.

Prezydencki minister mówił, że ostatnie 10 lat to w Polsce "wielki sukces demokracji". Zwrócił także uwagę na frekwencję wyborczą.

– Proszę popatrzeć na frekwencję. Dlaczego tak się działo? Właśnie dlatego, że Polacy poczuli się zaangażowani w sprawy publiczne. […] Najwyższa frekwencja w wyborach prezydenckich miała miejsce w 2020 roku, ale też proszę spojrzeć na wcześniejsze wybory. Jak rządzi prawica, Polacy angażują się w sprawy publiczne. Kiedy przychodzą liberałowie, mamy marazm – powiedział.

Czytaj też:

Śmierć lekarza w Krakowie. Prezydent zapewnia o modlitwieCzytaj też:

Grozi nam blackout? Prezydent zwoła RBN